مسئولان نباید تریبون دولتی را در اختیار داوطلبان قر ار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدری در جلسه دهه فجر شهرستان تاکستان که روز یکشنبه در فرمانداری تاکستان برگزار شد گفت: در ایام دهه فجر از بخشداران و مسئولان شهرستان انتظار داریم تریبون های این ایام را در اختیار داوطلبان مجلس قرار ندهند و هیچ یک از نامزدها را به جلسات دعوت نکنند اما مانع حضورشان در جلسات هم نشوند.



وی گفت: برای اینکه شأن و منزلت داوطلبان حفظ شود در جلسات و مراسم افتتاح دهه فجر همه موارد قانونی رعایت شود.

حیدری در ادامه از داوطلبان هم خواست به جای تخریب و نفی دیگر رقبا، فقط خود را به مردم معرفی و برنامه های انتخاباتی را اعلام و اجازه دهند مردم فرد مورد نظرشان را انتخاب کنند.

فرماندار تاکستان افزود: دهه فجر جشن انقلاب است و باید از همه تریبون ها برای مشارکت حداکثری مردم در راهپیمایی و مراسم این دهه استفاده شود و از مدیران ادارات درخواست می شود برای انقلاب و رهبری کم فروشی نکنند و از تمام ظرفیت اداره خود برای هرچه باشکوهتربرگزار شدن این دهه استفاده کنند.

فرماندار تاکستان گفت: هیچ پروژه نیمه تمامی که تکمیل نشده و نواقصی دارد نباید به صورت ناقص در دهه فجر افتتاح شود و از مدیران درخواست می کنیم تلاش کنند تا پروژه نیمه تمام دستگاه مربوط در ایام دهه فجر به پایان برسد در غیر این صورت آن را در فهرست افتتاح قرار ندهند.

در ادامه جلسه بخشداران و مدیران ادارات و شهرداران برنامه های خود برای دهه مبارک فجر ا بیان کردند.