ارتقای اعتماد عمومی مهمترین وظیفه مسئولین در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گچساران با بیان اینکه فصل‌الخطاب ما در همه امور قانون است و همه ملزم به رعایت قانون هستیم، افزود: فراهم کردن بستر لازم در چارچوب قانون یکی از ابزارهای مشارکت حداکثری است.

وی تصریح کرد: افرادی که در حوزه‌های مختلف مسئولیتی به عهده دارند، چارچوب قانون را برای دفاع از حقوق مردم در نظر داشته باشند.

دهقان افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از ایجاد هرگونه شائبه پرهیز کرده و کاندیداها و طرفداران آنها نیز باید این چارچوب را رعایت کنند.

رئیس دادگستری گچساران با تأکید بر اینکه با تخلفات و جرایم احتمالی در اشکال مختلف آن برخورد قاطع خواهد شد، تصریح کرد: باید همه شرایط برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

دهقان تاکید کرد: با مسئولانی که از کاندیدایی خاص طرفداری کنند یا از امکانات دولتی له یا علیه کاندیدایی استفاده کنند، طبق ضوابط قانونی و با شدت برخورد خواهد شد.

وی گفت: به زودی در تمام واحدهای قضایی استان شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی در انتخابات تشکیل و با افراد متخلف برخورد می‌شود.

رییس دادگستری گچساران دامن زدن به اختلافات قبیله‌ای و گروهی در هر عنوانی را خلاف قانون دانست و اظهار داشت: رسانه‌های جمعی می‌توانند با پرداختن به اهمیت انتخابات و بیان نکات قانونی و اخلاقی، مانع از وقوع بسیاری از تخلفات احتمالی و اختلافات گروهی شوند.