بدترین بازی فصل‌ را مقابل اردکان داشتیم/هدف جواهری بقا است

عظیم جزیده در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از شکست خانگی تیم جواهری گنبد مقابل آرمان اردکان در هفته هفدهم لیگ برتر والیبال، اظهار کرد: بازی بسیار بدی انجام دادیم و در تمامی فاکتورها ضعیف بودیم.

وی افزود: تیم آرمان اردکان بازی بسیار خوبی به نمایش گذاشت و به خصوص در دفاع و سرویس موفق بودند که منجر به پیروزی‌ آنها شد.

سرمربی تیم والیبال جواهری گنبد تصریح کرد: کارمان برای رسیدن به پلی‌آف بسیار سخت شد و اگر می‌خواهیم به این مرحله راه پیدا کنیم باید در هر پنج دیدار پیش‌رو پیروز شویم.

جزیده ادامه داد: هدف تیم جواهری گنبد در این فصل لیگ برتر والیبال، بقا است و در مجموع از نتایجی که تا اینجای فصل با بازیکنان جوان و نوجوان‌مان به دست آوردیم، رضایت دارم.

وی یادآور شد: ابراهیم چابکیان سرعتی‌زن جدید تیم جواهری گنبد برای دیدار مقابل کاله مازندران آماده خواهد بود.

گفتنی است؛ تیم جواهری گنبد شامگاه یکشنبه در هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور، میزبان تیم آرمان اردکان بود که در سه ست پیاپی نتیجه را واگذار کرد.

نماینده گنبد در ادامه این رقابت‌ها و از هفته هجدهم، چهارشنبه ۳۰ دی مهمان تیم کاله مازندران خواهد بود.