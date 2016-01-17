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۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۲۷

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی:

آمار زنان سرپرست خانوار در خراسان رضوی رو به افزایش است

آمار زنان سرپرست خانوار در خراسان رضوی رو به افزایش است

تایباد- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: تعداد زنان سرپرست خانوار استان نسبت به سایر نقاط کشور بیشتر بوده و رو به افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر فرشته سلجوقی ظهر یک شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تایباد در محل فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: بی بضاعت ترین افراد در خراسان رضوی زنانی هستند که سرپرستی خانواده  بر عهده و دوش آنها است.

وی با بیان اینکه باید زمینه حضور سلامت زنان در جامعه فراهم شود و توجه ویژه ای به آنها شود ادامه داد: سلامت جامعه درگروه سلامت خانواده است.

۱۰۸ نفر از بانوان داوطلب نمایندگی مجلس شدند

وی با بیان اینکه مردم ایران در هفتم اسفند با حضور در پای صندوق های رای حماسه دیگری را خلق خواهند کرد به بحث مشارکت سیاسی بانوان در استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در استان خراسان رضوی ۱۰۸ نفر از بانوان جهت داوطلبی نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که ازاین نظر استان رتبه سوم در کشور را به خود اختصاص داده است .

 

کد مطلب 3027251

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