نمایشگاه توانمندی های هرمزگان چهارم بهمن درخصب عمان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرخانلو عصر یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و ظرفیت های هرمزگان در شهر خصب کشور عمان، عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده نمایشگاه توانمندی ها، قابلیت ها و ظرفیت های استان هرمزگان روز چهارم بهمن ماه سال جاری در شهر خصب استان مسندم کشور عمان افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: استاندار هرمزگان نیز در قالب هیئتی رسمی به کشور عمان سفر می کند و ضمن دیدار با استاندار مسندم، توانمندی و قابلیت های دو طرف برای توسعه روابط میان این دو استان بررسی می شود.

سرپرست معاونت امور اقتصادی و بین الملل استانداری هرمزگان افزود: آئین افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و ظرفیت های هرمزگان نیز با حضور استاندار هرمزگان و مقامات و مسئولان عالی رتبه استان مسندم عمان در شهر خصب انجام خواهد شد.

شیرخانلو با بیان اینکه بخش خصوصی و واحدهای تولیدی هرمزگان در این نمایشگاه حضور خواهند داشت، تصریح کرد: همچنین در سفر استاندار هرمزگان تفاهم نامه های همکاری دو جانبه میان استان های هرمزگان و مسندم عمان مبادله می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین استاندار هرمزگان در نمایشگاه توانمندی های ایران که از ششم بهمن ماه در شهر مسقط عمان برپا می شود نیز حضور خواهد یافت و با استاندار مسقط دیدار خواهد داشت.