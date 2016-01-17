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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱:۲۵

سرپرست معاونت امور اقتصادی و بین الملل استانداری هرمزگان خبر داد:

نمایشگاه توانمندی های هرمزگان چهارم بهمن درخصب عمان افتتاح می شود

نمایشگاه توانمندی های هرمزگان چهارم بهمن درخصب عمان افتتاح می شود

بندرعباس - سرپرست معاونت امور اقتصادی و بین الملل استانداری هرمزگان از افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و ظرفیت های استان هرمزگان در روز چهارم بهمن ماه در شهر خصب کشور عمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرخانلو عصر یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و ظرفیت های هرمزگان در شهر خصب کشور عمان، عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده نمایشگاه توانمندی ها، قابلیت ها و ظرفیت های استان هرمزگان روز چهارم بهمن ماه سال جاری در شهر خصب استان مسندم کشور عمان افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: استاندار هرمزگان نیز در قالب هیئتی رسمی به کشور عمان سفر می کند و ضمن دیدار با استاندار مسندم، توانمندی و قابلیت های دو طرف برای توسعه روابط میان این دو استان بررسی می شود.

سرپرست معاونت امور اقتصادی و بین الملل استانداری هرمزگان افزود: آئین افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و ظرفیت های هرمزگان نیز با حضور استاندار هرمزگان و مقامات و مسئولان عالی رتبه استان مسندم عمان در شهر خصب انجام خواهد شد.

شیرخانلو با بیان اینکه بخش خصوصی و واحدهای تولیدی هرمزگان در این نمایشگاه حضور خواهند داشت، تصریح کرد: همچنین در سفر استاندار هرمزگان تفاهم نامه های همکاری دو جانبه میان استان های هرمزگان و مسندم عمان مبادله می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین استاندار هرمزگان در نمایشگاه توانمندی های ایران که از ششم بهمن ماه در شهر مسقط عمان برپا می شود نیز حضور خواهد یافت و با استاندار مسقط دیدار خواهد داشت.

کد مطلب 3027253

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