یک پنجم ازدواج های ثبت شده در همدان به طلاق منجر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مقصودی فر عصر یکشنبه در شورای راهبردی جمعیت و وقایع طبیعی استان همدان با بیان اینکه درصدی از ولادت‌ها در همدان که در ۱۵ روز ابتدایی تولد در سامانه ثبت ولادت ثبت می شود، نزدیک به ۱۰۰ درصد است، گفت: ثبت احوال وظیفه رصد جمعیتی را برعهده دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان با اشاره به اینکه درصد جمعیت استان همدان از کل جمعیت کشور ۲.۳ درصد و از جمعیت روستایی کشور ۳.۳ دهم درصد است، ادامه داد: نرخ باروری نسبت به سه سال گذشته افزایش نشان می دهد.

وی همچنین عنوان کرد: میزان ثبت ولادت ها در ۹ ماهه اول سال گذشته ۲۵ هزار و ۸۶ تولد بوده که در سال ۹۴ به ۲۶ هزار و ۸۲۶ تولد رسیده است.

مقصودی فر گفت: رشد جمعیت استان همدان در سال ۹۳ برابر ۱.۱۴ درصد بوده که در سال ۹۴ به ۱.۴ درصد رسیده و نشان دهنده تغییر رشد جمعیت است.

مقصودی فر با بیان اینکه میانگین ازدواج در بین خانم‌ها ۲۳ سال و در بین آقایان ۲۸ است، اشاره کرد: در 9 ماه اخیر به طور میانگین در هر شبانه روز ۴۹ ازدواج و ۱۱ طلاق و به ازای هر ۵ ازدواج یک مورد طلاق به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه در باروری مسائل مختلفی دخیل است، عنوان کرد: خدمات ناباروری زیر پوشش خدمات بیمه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه میانگین سن ازدواج برای مردان در استان همدان ۲۷.۴ سال و در سال گذشته ۲۸.۳ سال بوده است، اضافه کرد: در سال ۹۰ میانگین سن ازدواج زنان در استان ۲۲ و سه دهم سال بوده که در سال ۹۳ به عدد ۲۲ و هشت دهم سال رسیده است.

وی با بیان اینکه در ۹ ماه اخیر سال ۹۴ میزان ولادت در استان همدان ۶.۹ درصد افزایش داشته است، گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۳ هزار و ۸۱۹ پسر در استان متولد شده است.

وی گفت: تعداد دختران متولد شده در استان همدان نیز در ۹ ماه امسال ۱۳ هزار و ۹ مورد بوده و ۴۸ و نیم درصد ولادت ها سهم دختران و ۵۱ و نیم درصد نیز سهم پسران بوده است.

وی با اشاره به اینکه هزار و ۲۴۳ مورد ولادت‌ صورت گرفته که معادل ۶۳ و نیم درصد، شهری است، گفت: ۹ هزار و ۵۸۵ مورد از ولادت ها معادل ۳۶ و نیم درصد، از جمعیت روستایی است و بیشترین میزان ولادت در استان همدان رخ داده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان نیز با اشاره به اینکه تدوین دستورالعمل برای ارتقای بالندگی و افرایش نرخ باروری که شامل همه ابعاد می شود در دستور کار قرار دارد، گفت: بررسی و رفع موانع ازدواج با برپایی نمایشگاه پویایی و بالندگی و جوانی جمعیت در مجتمع عین القضات همدانی از جمله برنامه های انجام شده در حوزه مطالعات راهبردی جمعیت است.

مهرداد نادری فر با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای کاهش طلاق و افزایش باروری و تدوین سند ازدواج آسان از برنامه های پیش بینی شده است، عنوان کرد: در کنار این سند دانشگاه علوم پزشکی سامانه الکترونیک آموزش مجازی ازدواج را راه اندازی کرد.

وی با تاکید بر اینکه اختصاص تسهیلات مناسب برای بارداری، زایمان و شیردهی و درمان ناباری نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: تحکیم بنیان و پایداری خانواده با تقویت خدمات مشاوره ای و ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی از دیگر برنامه های تعیین شده است.

وی همچنین بیان کرد: تکریم و احترام به سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای سلامت جسمی و روحی سالمندان نیز مند نظر قرار گرفته است.