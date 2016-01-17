آهنگ جدید حامد زمانی با نام «نواب شهادت است» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد زمانی شامگاه یک شنبه در همایش پاسداشت شهدای روحانیت که در فرهنگ سرای غدیر مشهد برگزار شد، آهنگ جدید خود را به مناسب سالروز شهادت نواب صفوی رونمایی کرد.

حامد زمانی درباره این اثر گفت: شاعر این شعر، جواد اسلامی شاعر جوان و انقلابی و تنظیم آن بر عهده امیر جلال فرد بود که ابیات آن از محتوای بالایی نیز برخوردار است.

این خواننده افزود: حرف و محتوای تمام شعرها و ابیات انقلابی به واژه «شجاعت» بر میگردد و این کلمه جایگاه بالایی در فرهنگ ایثارگری ما دارد.

وی در خصوض‌فعالیت در عرصه انقلاب نیز گفت: هر فردی که در این راه قدم بر می دارد ممکن است تحریم و یا با طعنه دیگران مواجه شود اما باید از این موانع برای رشد بیشتر استفاده کرد.

زمانی اذعان داشت: این شعر را به تمام روحانیون مبارز ایران و تمام کشورهای اسلامی تقدیم می کنیم.

وی در خصوص‌شخصیت نواب صفوی نیز گفت: این روحانی برجسته شخصیت بسیار والا ‌با نفوذی داشت و شکنجه های زیادی را نیز متحمل شد.

زمانی گفت: باید نهایت سعی خود را برای ادامه راه امام و‌شهدا انجام دهیم تا پرچم را به دست صاحب اصلی آن بسپاریم.