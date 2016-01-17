مخالف ایجاد سایت گردشگری در آشوراده هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کهرم شامگاه یکشنبه در اولین همایش روز میانکاله که در ساحل صدف زاغمرز بهشهر در جوار میانکاله بهشهر برگزار شد، اظهار داشت: آشوراده دروازه میانکاله است که اگر تبدیل به سایت گردشگری شود، میانکاله ویران می‌شود و چیزی از طبیعت بکر این منطقه باقی نمی‌ماند.

وی گفت: ساخت‌وساز در آشوراده و تبدیل به سایت گردشگری و ساخت‌وساز و تأسیسات، موجب نابودی میانکاله است چراکه با دارا بودن تأسیسات نمی‌توان انتظار درخت، پرنده، ماهی و زیبایی داشت و زیبایی ماندگار برای میانکاله در همین شرایط فعلی قابل‌تصور است.

مشاور رئیس سازمان محیط‌زیست کشور بابیان اینکه میانکاله زمانی حفظ و حراست می‌شود که میانکاله، بکر و دست‌نخورده باقی بماند، ادامه داد: می‌توانیم با برگزاری رفراندوم نظر مردم را در این راستا جویا شویم و با برگزاری رفراندوم متوجه می‌شویم که مردم موافق تبدیل آشوراده به سایت گردشگری، هتل و مناطق این‌چنینی نیستند.

کهرم افزود: با تبدیل‌شدن آشوراده به سایت و منطقه گردشگری در کمتر از ۴۰ سال آینده شاهد نابودی و تخریب میانکاله به‌عنوان نخستین تالاب ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر، خواهیم بود که این مسئله به ضرر محیط‌زیست است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در حفظ تالاب‌ها و مناطق حفاظت‌شده با دقت واردشده و در این راستا مصوبه دارد، افزود: هم‌اکنون ۲۵۲ تالاب شور، لب‌شور، محصور در خشکی، کنار آب، دائمی یا فصلی در کشورمان داریم که برای کشور ما حائز اهمیت است و در همین راستا توجه به دریاچه ارومیه توسط دولت بیانگر دغدغه دولت به امر زیست‌محیطی است.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور بابیان اینکه میانکاله با دارا بودن ۶۸ هزار و ۸۰۰ هکتار وسعت از تنوع خاص زیست‌محیطی در ماهیان، پرندگان، گیاهان، جانواران و... است، گفت: میانکاله با ثبت روز میانکاله در ۲۷ دی‌ماه، و این روز تاریخی، راه شکوه گذشته را طی می‌کند و باید میانکاله را باور کنیم و به آن ارزش بگذاریم و اگر قرار باشد که میانکاله باز باشد، روزانه موتورسواران فراوانی محیط‌زیست را از بین می برند.

وی گفت: زنگ حفاظت، بهره‌برداری و برنامه‌ریزی برای میانکاله آغازشده است و باید با حفظ این زیستگاه باارزش برای حفظ و پایداری آن‌همه باهم تلاش کنیم.