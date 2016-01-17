به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در بخش اقتصادی دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است که این ظرفیت‌ها در سطح کشور کم‌نظیر است.

وی به وجود صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: از دیگر ظرفیت‌های استان می‌توان به کشاورزی، گردشگری و صنایع پایین‌دستی کشاورزی اشاره کرد.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم شناسایی و معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان بوشهر، خاطرنشان کرد: مزیت‌های سرمایه‌گذاری خوبی در استان وجود دارد که باید به خوبی معرفی شوند.

وی با تاکید بر لزوم فراهم ساختن تسهیلات لازم و کوتاه کردن ارائه صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری و پشتیبانی، بیان کرد: باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی زیرساخت سرمایه‌گذاری فراهم شود.

سالاری در ادامه خواستار تدوین ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان بوشهر بر اساس پتانسیل‌های اقتصاد مقاومتی، افزود: از ظرفیت‌های مهم در این زمینه می‌توان به گردشگری، فناوری اطلاعات، کشاورزی شامل باغات، نخیلات، زراعت، صیفی‌جات و آبزی‌پروری اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر با ظرفیت‌های متعدد می‌تواند به‌عنوان قطب سرمایه‌گذاری در جنوب کشور معرفی شود، گفت: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان بوشهر می‌تواند زمینه را برای حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران فراهم سازد.