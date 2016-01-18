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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۳۷

بنام عنوان کرد:

۲۰۰ هکتار اراضی باکاربری صنعتی در گچساران و باشت وجود دارد

۲۰۰ هکتار اراضی باکاربری صنعتی در گچساران و باشت وجود دارد

یاسوج - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۰۰ هکتار اراضی با کاربری صنعتی در شهرستان‌های گچساران و باشت وجود دارد که تا کنون۴۰ هکتار از این اراضی واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعداد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری در این دو شهرستان  ۷۰ واحد است، اظهار داشت: واحدهای صنعتی گچساران و باشت در زمینه‌های صنایع غذایی، بهداشتی، صنایع شیمیایی، فلزی، کانی‌های غیرفلزی و صنایع سلولزی فعالیت می کنند.

وی افزود: طرح توسعه بهنوش و طرح روغن کشی دو طرح صنعتی مهم در گچساران هستند که بهره برداری از این طرحها رشد اقتصادی چشمگیری را در شهرستان به دنبال خواهد داشت.

بنام اشتغالزایی و افزایش تولید را از مهمترین مزایای این طرحها عنوان کرد و گفت: این طرحها زمینه جذب سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را فراهم می کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان طرح توسعه بهنوش را یکی از طرح‌های صنعتی گچساران عنوان کرد و گفت: این طرح با پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصد و اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

بنام اظهار داشت: طرح روغن‌کشی نیز از دیگر طرح‌های صنعتی شهرستان گچساران است که در ۱۰ هکتار مساحت و با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه طرح‌های صنعتی بستری مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی جامعه و افزایش اشتغال هستند، گفت: یکهزار نفر به صورت مستقیم و سه هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم در واحدهای صعتی مختلف در گچساران و باشت فعالیت دارند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تعداد واحدهای صنعتی گچساران وباشت را ۱۰۰واحد عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۴۷ درصد فعال، ۳۰ در صد نیمه فعال و ۲۰ درصد نیز در حال ساخت است.

کد مطلب 3027300

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