۲۰۰ هکتار اراضی باکاربری صنعتی در گچساران و باشت وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعداد واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری در این دو شهرستان ۷۰ واحد است، اظهار داشت: واحدهای صنعتی گچساران و باشت در زمینههای صنایع غذایی، بهداشتی، صنایع شیمیایی، فلزی، کانیهای غیرفلزی و صنایع سلولزی فعالیت می کنند.
وی افزود: طرح توسعه بهنوش و طرح روغن کشی دو طرح صنعتی مهم در گچساران هستند که بهره برداری از این طرحها رشد اقتصادی چشمگیری را در شهرستان به دنبال خواهد داشت.
بنام اشتغالزایی و افزایش تولید را از مهمترین مزایای این طرحها عنوان کرد و گفت: این طرحها زمینه جذب سرمایهگذاری در بخش خصوصی را فراهم می کند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان طرح توسعه بهنوش را یکی از طرحهای صنعتی گچساران عنوان کرد و گفت: این طرح با پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصد و اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.
بنام اظهار داشت: طرح روغنکشی نیز از دیگر طرحهای صنعتی شهرستان گچساران است که در ۱۰ هکتار مساحت و با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در حال ساخت است.
وی با بیان اینکه طرحهای صنعتی بستری مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی جامعه و افزایش اشتغال هستند، گفت: یکهزار نفر به صورت مستقیم و سه هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم در واحدهای صعتی مختلف در گچساران و باشت فعالیت دارند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تعداد واحدهای صنعتی گچساران وباشت را ۱۰۰واحد عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۴۷ درصد فعال، ۳۰ در صد نیمه فعال و ۲۰ درصد نیز در حال ساخت است.
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