به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی عصر یکشنبه در نشست با کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی و مجامع وابسته در استان بوشهر اظهار داشت: در فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلف باید نگاهمان به منویات مقام معظم رهبری باشد و در همین راستا حرکت کنیم.

وی در ادامه به برنامه‌های قرآنی اشاره کرد و افزود: علاوه بر توجه به حفظ و قرائت قرآن باید به درک قرآن نیز توجه شود و حلقه‌های قرآنی نباید از «تفسیر» و «مفاهیم» خالی باشد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خواستار تلاش ویژه برای افزایش نخبه‌پروری در عرصه قرآنی شد و اضافه کرد: در استان بوشهر نخبگان و استعدادهای بسیار خوبی وجود دارد که باید تلاش شود تا این نخبه‌پروری‌ها افزایش یابد.

وی به نقش تاثیرگذار هیئت‌های مذهبی اشاره کرد و ادامه داد: این نظام و انقلاب را پرچم امام حسین حفظ کرده است و شورای هیئت‌های مذهبی در این راستا نقش بسیار مهمی دارند.

خاموشی با اشاره به موضوع انتخابات، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود که شرایط حضور گسترده و پرشور مردم پای صندوق‌های رای فراهم شود و در زمینه بصیرت‌افزایی در جامعه حرکت شود.

وی به مباحثی در زمینه فعالیت‌های حوزه هنری در استان بوشهر نیز پرداخت و گفت: توسعه فعالیت‌های انیمیشن‌سازی و ساخت فیلم‌های کوتاه نیز باید در دستور کار باشد.