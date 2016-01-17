رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان عباسی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در پیامی درگذشت حاجیه خانم ترنج بیدآبادی، مادر شهیدان گرانقدر امیر، مهدی و منصور عباسی را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش مسالت کرد.

متن پیام روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم ترنج بیدآبادی، مادر شهیدان گرانقدر امیر، مهدی و منصور عباسی موجب تاثر و تالم خاطر شد.

این بانوی فداکار، با ایمان راسخ و عزمی برخاسته از ارادت خالصانه به ساحت مقدس خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، برای عزت و سربلندی نظام اسلامی همه توان و هستی خود را در طبق اخلاص نهاد و علاوه بر تقدیم فرزندان دلبند خود، همدوش با همسر فقیدش برای یاری رسانی به رزمندگان جبهه های حق علیه باطل از هیچ کوششی دریغ نکرد.

اینجانب درگذشت این مادر مومنه را تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران