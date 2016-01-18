فراموشی هنرمندان موسیقی بومی/ اجرای کنسرت پایتخت در مازندران

خبرگزاری مهر - گروه استانها: نام جلال محمدی و خانوادهاش با موسیقی بومی و فولکلور مازندران پیوند خورده است و مردم ایرانزمین نیز بانوای موسیقیاییاش در سهگانه سریال پایتخت آشنا شدهاند.
سید جلال محمدی درزمینهٔ اجرا، تنظیم و آهنگسازی فعالیت دارد و تاکنون در چندین جشنواره داخلی و خارجی حضور یافته است، تولید چند آلبوم و همچنین برگزاری چندین کنسرت و کارگاه پژوهشی موسیقی مازندران در مناطق مختلف کشور را در کارنامه هنری خود دارد.
اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشی موسیقی (بهخصوص موسیقی بومی)، احیاء و ترویج شیوههای فراموششده سبکی در نوازندگی و آهنگسازی موسیقی مازندران، شناسایی هنرمندان و گروههای موسیقی و تشکیل بانک جامع هنرمندان موسیقی استان و تولید آثار فاخر موسیقایی با مضامین ارزشی، آیینی و بومی از برنامههای مشاور واحد موسیقی حوزه هنری مازندران به شمار میرود.
جلال محمدی سرپرست گروه موسیقی هنری تبری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتصاب خود بهعنوان مشاور موسیقی حوزه هنری مازندران گفت: با حوزه هنری از سال قبل ارتباط داشتم اما با تلاشهای آقای دلشادی مدیر محترم حوزه هنری استان و بااینکه مازندرانی نیستند ولی خدمت زیادی به حوزه موسیقی بومی استان کردهاند و حضور معاون ایشان آقای معصومی قرار به همکاری شد.
وی یادآور شد: همچنین سال گذشته با همکاری حوزه هنری استان اقدام به ضبط آلبوم نوروز خوانی کرده بودیم که بهزودی آیین رونمایی آن انجام میشود.
به گفته وی، قرار شد در حوزه هنری علاوه بر موسیقی بومی و محلی روی موسیقی مذهبی نیز کار شود و در این دو سال با حوزه هنری تعامل مستمر داشتهایم و هدف ما این است که تعامل ما با هنرمندان بیشتر شود و بتوانیم از هنرمندان موسیقی حمایتهای لازم صورت گیرد.
بانک اطلاعاتی هنرمندان موسیقی تشکیل می شود
سرپرست گروه موسیقی هنری تبری ادامه داد: تلاش داریم برای هنرمندان در این رشته کارکنیم و بنا داریم در درجه اول بانک اطلاعاتی از هنرمندان تشکیل دهیم و بهعنوان نمونه نمیدانیم در نوشهر، نور یا ساری چند هنرمند موسیقی بومی وجود دارد و در درجه اول باید هنرمندان این رشته را شناسایی کنیم.
جلال محمدی یادآور شد: بسیاری از استادان رشته موسیقی بومی و محلی مازندران که در حال فراموشی و کنج عزلت بسر میبرند را باید جمع کنیم و نسبت به شناسنامهدارشدن هنرمندان اقدام کنیم.
این هنرمند موسیقی بومی مازندران با عنوان اینکه موسیقی مازندران درزمینهٔ پژوهش نیاز به کار زیادی دارد از اقداماتش برای اجراهای پژوهشی موسیقی سخن گفت و ادامه داد: مدتی است که شروع به اجراهای پژوهشی موسیقی محلی کردهایم.
وی افزود: هنوز بسیاری از مردم نمیدانند بهعنوان نمونه موسیقی کتولی، امیری، لاره لاره چیست و باید مقامهای محلی موسیقی مازندران را به زبان ساده به مردم بشناسیم و به آنان بگوییم موسیقی مازندران چند بخش و آهنگ است.
اجرای پژوهشی موسیقی بومی
جلال محمدی به اجرای موسیقی پژوهشی در صداوسیما اشاره و اضافه کرد: در اجرای پژوهشی توضیح کوتاهی درباره پیشینه آهنگ و نوا داده میشود و سپس به اجرای آن پرداخته میشود.
مشاور واحد موسیقی حوزه هنری مازندران با اظهار اینکه بهعنوان نمونه کتولی کوتاه و بلند، بانو غریبه و امیری و غیره پیشینه بومی و فرهنگی دارند به تجربهاش در ساخت موسیقی محلی در سریال پایتخت اشاره کرد و گفت: بهعنوانمثال موسیقی سحری خوانی در بخشی از این سریال پخش شد.
جلال محمدی توجه به موسیقی مذهبی و آیینی را لازم دانست و گفت: یکی از روشهای حفظ موسیقی بومی، اجرای آن بهصورت پژوهشی و شناسایی و حمایت از هنرمندان این رشته است.
وی دربشی از گفتگو به موسیقی حماسه مازندران اشاره و اضافه کرد: این موسیقی بیشتر درگذشته در مدح نامداران و قهرمانان و پهلوانان نواخته میشد و این موسیقی دارای مقامهای مختلفی است.
وی با اظهار اینکه در دوران انقلاب و دفاع مقدس، موسیقی حماسی نقش برجستهای ایفا میکرده است گفت: استاد طیبی با لهله وا کارهای زیبایی درزمینهٔ موسیقی حماسی خلق کردهاند.
باید موسیقی حماسی محلی خلق کنیم
محمدی با عنوان اینکه باید موسیقی حماسی خلق کنیم افزود: نیازی نیست همواره به گذشته برگردیم و میتوانیم در مناسبتهای مختلف آثار فاخری تولید کنیم و در این راستا تلاش شده تا موسیقی اسپهبد خورشید را بسازیم.
این پژوهشگر موسیقی یادآور شد: کار آهنگسازی موسیقی اسپهبد خورشید انجامشده و در مرحله انتخاب شعر قرار دارد.
وی بابیان اینکه آثار زیادی برای موسیقی حماسی داریم ولی درخواستکننده و سفارشدهنده نداریم یادآور شد: نیاز است تا اداره کل نشر آثار و حفظ ارزشهای دفاع مقدس و دستگاههای دیگر در این راستا حمایت داشته باشند.
محمدی یادآور شد: همواره تمایل داشتم که برای شهدای غواص اثری تولید کنیم و با همکاری صداوسیما، این اثر تولید و پخششده است.
وی همچنین در پایان با اشاره به فرارسیدن ایامالله دههٔ دهه فجر افزود: میتوان یکی از مهمترین فعالیتهای موسیقایی حوزه هنری مازندران را با توجه به خاستگاه این نهاد، که همان واقعه ارزشمند انقلاب اسلامی است، پرداخت وسیع و همهجانبه به موسیقی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مسائل مشابه برشمرد که قطعاً در این راستا برنامهریزیهای جدی انجام خواهد گرفت.
جلال محمدی با اشاره به تولید قطعاتی از موسیقی سریال پایتخت، اجرای کنسرت موسیقی پایتخت را در شهرهای مختلف مازندران ازجمله برنامههای آینده گروه موسیقی تبری اعلام کرد.
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