مازندران در زمینه طرح های کارآفرینی بانوان روستایی پیشتاز شد

مریم جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه روز یکشنبه با معاون سرمایهگذاری نهاد ریاست جمهوری افزود: در این جلسه مقرر شد به کلیه روستاهای استان برای بسترسازی طرحهای کارآفرینی روستایی اطلاعرسانی شود.
وی اظهار داشت: این جلسه مشترک به خاطر ارائه ایدههای نو اداره کل بانوان مازندران به معاونت روستایی از سوی معاونت تشکیل شد.
به گفته جمشیدی، تمامی روستاییان در قالب تعاونیهای روستایی با حداقل ۲۵ خانوار و 30 درصد آورده میتوانند از تسهیلات معاون روستایی با شرایط عالی بدون محدودیت در سقف اعتبارات برخوردار شوند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران بابیان اینکه اداره کل بانوان مازندران بهعنوان پیشگام شروع این طرح در کشور معرفی شد افزود: هرچه. تعداد خانوارها بیشتر باشد، میزان آورده کمتر و میزان تصویب تسهیلات بالاتر خواهد بود.
