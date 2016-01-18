به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خزایی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزشوپرورش استان همدان بابیان اینکه بیشترین تعداد مدارس شبانهروزی استان همدان در شهرستان کبودرآهنگ قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به وسعت شهرستان کبودرآهنگ تعداد این مدارس در آن بیشتر است.
وی بابیان اینکه مدارس شبانهروزی استان همدان با چالشهایی روبرو شدند که آنها را دچار فقر کرده است، افزود: بسیاری از مدارس شبانهروزی استان همدان دارای قدمت بالا هستند و دچار فرسودگی شده اند.
معاون آموزش متوسطه آموزشوپرورش استان همدان با تأکید بر اینکه فرسایش سیستمهای گرمایشی مدارس شبانهروزی هزینه زیادی را بر مدارس تحمیل کرده است، گفت: سرانه مدارس شبانهروزی به حداقل رسیده و جوابگوی بازسازی و اصلاح و تعمیر و نگهداری مدارس شبانهروزی استان نیست.
خزایی با اشاره به وضعیت نامناسب مدارس شبانهروزی اظهار داشت: مدارس شبانهروزی استان همدان بدهیهای زیادی را به مغازهها و فروشگاهها بابت تهیه غذا و یا لوازم غیر آموزشی دارند.
وی میزان بدهی مدارس شبانهروزی استان همدان به تعاونیها را یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و اظهار داشت: برای کاهش هزینهها ناچار شدیم تنها دانشآموزانی را که مسافت منزل آنها تا مدرسه بیش از ۲۰ کیلومتر است در مدارس نگهداریم.
معاون آموزش متوسطه آموزشوپرورش استان همدان ادامه داد: دانش آموزان در مدارس شبانهروزی اوقات فراغت زیادی دارند و نیازمند کتابخانه و کتابهای مختلف علمی هستند درحالیکه با کمبود کتابخانه مواجه هستیم.
خزایی بابیان اینکه بدهیهای عمده مدارس شبانهروزی برای وسایل غیر آموزشی است، اظهار داشت: تهیه وسایل برای مدارس شبانهروزی از موارد مهمی بوده که باید بدان توجه کرد.
وی با تأکید بر اینکه افرادی که در مدارس شبانهروزی تحصیل میکنند جزو قشر محروم جامعه هستند، گفت: نمیتوان از والدین آنها انتظار کمک داشت.
معاون آموزش متوسطه آموزشوپرورش استان همدان با اشاره به این موضوع که اعتبارات مدارس شبانهروزی متمرکز است، اضافه کرد: در تأمین هزینههای غذایی و سرانه مدارس شبانهروزی نمیتوان انتظاری از اعتبارات داشت.
خزایی بابیان اینکه حمایت از طرح خوداتکایی در مدارس شبانهروزی باید مدنظر قرار بگیرد، عنوان داشت: بر اساس طرح خوداتکایی هر یک از دانش آموزان مدارس شبانهروزی در پایان تحصیل یک مهارت را فراگرفته اند.
وی بابیان اینکه ۱۹۴ سرپرست مدارس شبانهروزی و هزار و ۶۰۰ پرسنل آموزشوپرورش و هزار و ۷۰۰ نفر در بخش غیر آموزشی در مدارس شبانهروزی استان فعالیت میکنند، اظهار داشت: دو هزار و ۵۰۰ نفر مدارس شبانهروزی استان همدان را پوشش میدهند و شش هزار و ۷۴۱ز دانشآموز دختر و هفت هزار و ۵۷۸ دانشآموز پسر در مدارس شبانهروزی استان همدان تحصیل میکنند.
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