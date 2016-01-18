تنها تورنمنت بین المللی کاراته نیاز به حمایت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جام ایران زمین به ایستگاه یازدهم خود رسیده و قرار است تیم های خوبی از کاراته دنیا در این دوره از رقابتها به روی تاتامی بروند. تاکنون حضور کاراته کاهای کشورهای هنگ کنک، عراق، آذربایجان و افغانستان در این مسابقات قطعی شده و کشورهای کره جنوبی، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و پاکستان نیز برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

جام ایران زمین در ادوار گذشته با استقبال خوب تکواندوکاران صاحب نام داخلی و خارجی همیشه در سطح فنی قابل قبولی برگزار شده و در کنار ملی پوشان کاراته که برای آمادگی جهت حضور در رقابتهای معتبر در این مسابقات به میدان می رفتند ، جوانان با آتیه کاراته کشورمان نیز در راه کسب بیشتر برای مبارزه با همین نفرات صاحب به روی تاتامی رفتند.

«رافائل آقایوف» ستاره آذربایجانی کاراته جهان با سابقه چندین مدال طلای جهان، «گوگی‌تا» قهرمان گرجستانی کاراته جهان، «قربان تقی‌اوف» نایب قهرمان جهان از کشور آذربایجان ، «مسلم بات‌» ترکیه ای که نقره جهان را در کارنامه دارد از جمله کاراته کاهای صاحب نام خارجی شرکت کننده در ادوار گذشته این مسابقات هستند.

در کنار این نفرات باید از امیر مهدیزاده، سعید احمدی، مهران بهنام‌فر، اسماعیل ترک‌زاده، مهدی سلطانی ، منصور حسن‌بیگی، هامون درفشی‌پور، علی فداکار، حمیده عباسعلی، سحر کرجی، فاطمه چالاکی، مهسا افسانه و سمانه خوش‌قدم که مدالهای رنگارنگ جهانی و آسیایی را در کرانامه دارد به عنوان داخلی های شرکت کننده نام برد.

مهدی سلطانی سرگروه پیشین تیم ملی کاراته در مورد این مسابقات به مهر گفت: جام ایران زمین ثمرات خوبی برای کاراته ایران داشته است و به عنوان دیرپاترین تورنمنت معتبر کاراته ایران باید از سوی مسئولان حمایت شود. اگر بتوانیم با تمهیدات لازم حضور تیم های صاحب نام کاراته دنبا را در این مسابقات فراهم کنیم بدون شک این کاراته ایران است که منتفع خواهد شد.

پورشیب دیگر عضو تیم ملی که به دلیل سفر به پاریس و حضور در کاراته وان جام یازدهم ایران زمین را از دست داده در خصوص این رقابتها به خبرنگار مهر گفت: اینکه جام وحدت و دوستی را یک سال برگزار می‌کنیم و بعد از آن تا چند سال به فراموشی سپرده می شود برای کاراته ایران صعف بزرگی است. کاراته ایران جایگاه مناسبی در سطح دنیا دارد و جام ایران زمین به تنهایی نمی تواند خلا موجود را رفع کند. باید شرایط را به نحوی فراهم کنیم که اروپایی ها نیز در این رویداد شرکت کنند .

وی افزود: رقابت‌های جام ایران زمین تنها مسابقات بین‌المللی است که هر ساله به میزبانی کشورمان برگزار می‌شود. خوشبختانه این رقابت‌ها هر سال نسبت به سال قبل از لحاظ کیفیت شرایط بهتری پیدا می‌کند. .که باید از سوی مسئولین حمایت شود تا شاهد برگزاری رقابتهای سطح بالایی باشیم.

برگزاری رقابتهای بین المللی در هر رشته ورزشی علاوه بر بالابردن غنای فنی آن رشته ، به رشد و گسترش آن در کشور کمک می کند. ضمن اینکه ورزشکاران کشورمان با صرف کمترین هزینه می توانند یک دوره رقابت بین المللی را تجربه کنند.

کاراته نیز از این قاعده مستثنی نیست. رشته ای که برای ورزش کشور از آن جهت اهمیت دارد که در هر دوره از بازیهای آسیایی با کسب چند مدال رنگارنگ به ارتقا جایگاه کاروان ورزشی کشور کمک می کند. در روزهایی که مسئولان وقت کاراته ایران سرگرم پرداختن به حواشی متعدد بودند این جام «ایران زمین» بود که خلا موجود را رفع می کرد و سایسته تا برای تداوم برگزاری از سوی مسئولین حمایت شود.

یازدهمین دوره رقابت‌های بین المللی کاراته جام ایران زمین روزهای ۲ و ۳ بهمن ماه در تهران برگزار می شود.