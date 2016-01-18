هلاکت ۲۵ داعشی در شرق الرمادی/بازگشایی ادارات و مدارس المقدادیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، یک منبع امنیتی در استان الانبار از هلاکت ۲۵ تروریست داعش در شرق الرمادی توسط نیروهای امنیتی خبر داد. این منبع اعلام کرد که هواپیماهای ارتش در بمباران مواضع گروه تروریستی داعش در این منطقه نقش زیادی داشتند.

وی اظهار داشت: یگانی از تیپ هشتم ارتش با پشتیبانی پلیس الانبار پس از درگیری با عناصر داعش، در منطقه السجاریه و الجوبیه در شرق الرمادی پیشروی کردند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: در این درگیری ها ۲۵ تروریست داعش به هلاکت رسیدند و هواپیماهای ارتش در بمباران مواضع آنها نقش زیادی داشتند.

لازم به ذکر است که ابراهیم الفهداوی رئیس کمیسیون امنیتی شورای الخالدیه روز شنبه از اجرای عملیات نظامی گسترده برای آزادی منطقه جوبیه و السجاریه در شرق الرمادی خبر داده بود.

بازگشایی مدارس و ادارات دولتی در المقدادیه

«عدنان التمیمی» رئیس شورای شهر المقدادیه در استان دیاله عراق روز یکشنبه از بازگشایی تمام ادارات و مدارس در این منطقه و فعالیت مجدد اکثر بازارها خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که نیروهای امنیتی ظرف ۴۸ ساعت گذشته امنیت و آرامش زیادی را در این منطقه برقرار کرده اند.

التمیمی گفت: تمام ادارات دولتی و مدارس در مرکز المقدادیه تقریبا بازگشایی شده اند و تردد در معابر اصلی به وضعیت طبیعی بازگشته است. اکثر بازارها و بویژه بازارهای اصلی فعالیت عادی خود را از سرگرفته اند. نیروهای امنیتی در ۴۸ ساعت گذشته آرامش خاطر زیادی را برای مردم فراهم کرده اند که این امر به از بین بردن ترس اهالی و تردد آنها در معابر کمک نموده است.

رئیس شورای المقدادیه افزود: بحران امنیتی اخیر تمام شده و همگی بر ضرورت پشت سرگذاشتن این مرحله و نگاه به آینده ایمان دارند.

گفتنی است المقدادیه در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی بعقوبه واقع است و انفجار تروریستی سه شنبه گذشته در این منطقه که داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت به کشته و زخمی شدن بیش از ۷۰ نفر منجر شد.