فیلترهای سرامیکی اسفنجی ساخته شد

حسین کیوانفر یکی از محققان یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فیلترهای سرامیکی اسفنجی در مواردی که نیاز به جذب ناخالصی هاست، کاربرد دارند.

وی افزود: این فیلترها در صنایع مخالفی همچون ریخته گری چدن، فولاد، آلومینیوم، برنج و ... قابل استفاده هستند.

وی ادامه داد: فیلترهای سرامیکی اسفنجی تخلخل بالایی دارند و می توانند ناخالصی های مذاب را به هنگام ریخته گری به خود جذب کنند.

وی با بیان اینکه ایران، هفتمین کشور دارنده این تکنولوژی است، گفت: در حال حاضر ساخت این نوع فیلترها در کشور بومی شده است.

به گفته کیوانفر از این فیلترها در صنایع ریخته گری استفاده می شود و این صنایع معمولا برای صنایع بزرگتر مانند خودرو سازی و ... یعنی زیرمجموعه شرکتهای بزرگ به کار گرفته می شوند.

وی عنوان کرد: ساخت فیلترهای سرامیکی اسفنجی در کشور صرفه جویی ارزی بالایی خواهد داشت.