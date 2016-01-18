خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: روستاهای بهرامی، دارایی و دیناروند از توابع شهرستان خرم‌آباد هستند که قرارگیری آن‌ها در مجاورت زندان مرکزی و پارسیلون خرم‌آباد برای این روستاها تبدیل به مشکلی بزرگ‌شده است.

از یک‌سو ورود فاضلاب زندان‌های خرم‌آباد به اراضی کشاورزی این روستاها و از سوی دیگر فاضلاب خارج‌شده از واحدهای صنعتی زندگی را برای مردم این روستاها سخت کرده است.

مردم این روستاها در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گویند که ورود فاضلاب به داخل روستا و اراضی کشاورزی‌شان برای بهداشت و سلامتی آنها مشکل‌ساز شده ولی همچنان گوش شنوایی برای شنیدن صدای نگرانی مردم و حل این مشکل وجود ندارد.

این وضعیت در حالی است که هرکدام از دستگاه‌های مرتبط توجیهی برای عدم ساماندهی فاضلاب ورودی به این روستاها دارند تا توپ مشکلات زیست‌محیطی که برای اهالی این روستاها ایجادشده میان دستگاه‌های مختلف پاس‌کاری شود.

زندگی مردم با فاضلاب زندان‌ها آلوده‌شده است

یکی از اهالی روستای دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت رهاسازی فاضلاب زندان مرکزی و پارسیلون به اراضی کشاورزی‌اش می‌گوید: فاضلاب زندان وارد زندگی مردم شده و مشکلات فراوانی را مردم ایجاد کرده است.

وی بابیان اینکه این فاضلاب باعث آلودگی زندگی مردم شده است ادامه می‌دهد: این در حالی است که این فاضلاب به حال خود رهاشده و کسی فکری برای آن نمی‌کند.

مردم روستا از بوی بد فاضلاب کلافه شده‌اند

یکی دیگر از اهالی روستای دارایی به خبرنگار مهر می‌گوید: مردم روستا دیگر از بوی بد فاضلاب که در به‌راحتی در سطح روستا رهاسازی شده کلافه شده‌اند.

وی بابیان اینکه این فاضلاب وارد ارضی کشاورزی و سبزی‌کاری‌های مردم روستا می‌شود گفت: این در حالی است که این سبزی تولیدی به سر سفره‌های مردم خرم‌آباد می‌رود.

لجن و کثیفی در زندگی مردم روستا

یکی دیگر از اهالی روستای دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: همه روستا و راضی کشاورزی را لجن و کثیفی فراگرفته و کسی فکری به حال این وضعیت زندگی مردم نمی‌کند.

او در ادامه سخنان خود می‌گوید: وجود این فاضلاب موجب بیماری فرزندان ما هنگام بازی در سطح روستا می‌شود.

یکی از اهالی روستای دارایی: سلامتی مردم برای مسئولان بی‌اهمیت است؟

یکی دیگر از اهالی روستای دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر به وعده‌های مسئولان برای ساماندهی فاضلاب زندان‌های مرکزی و پارسیلون اشاره می‌کند و می‌گوید: مسئولان تعهد دادند و مصوب کردند که در صورت تأمین اعتبار در اسرع وقت این مشکل را حل کنند.

وی سخنان خود را با طرح این سؤال ادامه می‌دهد که یعنی واقعاً سلامتی مردم برای مسئولان این‌قدر بی‌اهمیت است؟

ورود حجم زیادی از فاضلاب زندان‌های خرم‌آباد به اراضی کشاورزی روستاها

مهرداد فتحی بیرانوند مدیرکل محیط‌زیست لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه متأسفانه ورود حجم زیادی از فاضلاب‌های خام زندان‌های مرکزی و پارسیلون به اراضی کشاورزی روستاهای دیناروند، دارایی و بهرامی موجب آلودگی بخش زیادی از اراضی این روستاها شده است اظهار داشت: فاضلاب این زندان‌ها وارد قسمت پایین‌دست روستاهای دیناروند و دارایی می‌شود.

وی بیان داشت: این امر موجب تجمع حشرات و ایجاد یک سری مشکلات زیست‌محیطی در این روستاها شده است.

مدیرکل محیط‌زیست لرستان بابیان اینکه این فاضلاب وارد اراضی کشاورزی و همچنین محصولات خام این روستاها می‌شود گفت: ممکن است این محصولات وارد بازار و موجب ایجاد بیماری‌های متعددی بین مردم شود.

فتحی بیرانوند تأکید کرد: اگر اقدامی در این رابطه انجام نگیرد ما مجبور هستیم که بر اساس وظیفه قانونی و حاکمیتی خود ورود پیدا کنیم و از طریق مراجع قضایی پیگیر موضوع و رفع معضل زیست‌محیطی مردم منطقه باشیم.

مدیرکل زندان‌های لرستان: شرکت آبفار باید فاضلاب خروجی را ساماندهی و دفع کند

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که محمدعلی محمدی مدیرکل زندان‌های لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه می‌گوید: بر اساس وظایفی که به عهده زندان‌ها بوده، این اداره کل برای فاضلاب خروجی زندان‌های مرکزی و پارسیلون تصفیه‌خانه دایر کرده است.

وی ادامه می‌دهد: از زندان‌ها به بعد باید این فاضلاب و پساب از طریق اتصال به شبکه آب و فاضلاب روستایی دفع شود.

مدیرعامل شرکت آبفار لرستان: ما متولی ساماندهی فاضلاب زندان‌های خرم‌آباد نیستیم

این سخنان کوتاه مدیرکل زندان‌های لرستان نیز منجر به واکنش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان شد، تا علیرضا کاکاوند در سخنانی بگوید: شرکت آب و فاضلاب روستایی متولی روستاهای استان است.

وی ادامه داد: بحث زندان و یا هر نهاد و سازمان دیگری ارتباطی به شرکت آب و فاضلاب روستایی ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان تأکید کرد: ما متولی ساماندهی فاضلاب خروجی از زندان‌های مرکزی و پارسیلون نیستیم.

بنابراین گزارش، پاس‌کاری سلامت مردم روستاهای دیناروند، دارایی و بهرامی در میان دستگاه‌های اجرایی لرستان موضوعی قابل‌تأمل بوده تا هرکدام از متولیان امر شانه از زیر بار مسئولیت خود خالی کنند و توپ مشکلات زیست‌محیطی این روستاها را به زمین دستگاه دیگر بی اندازد و سلامت مردم را بازیچه دست خود کنند.