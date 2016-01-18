به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان همدان با اشاره به اینکه ۲۴ تا ۳۰ دی‌ماه سالروز تصویب قانون شورای آموزش‌وپرورش است، اظهار داشت: ۱۲۷ آموزشگاه شبانه‌روزی در استان همدان فعال است.

وی تعداد دانش آموزان محصل در مدارس شبانه‌روزی استان همدان را ۱۵ هزار نفر اعلام کرد و افزود: متأسفانه مدارس شبانه‌روزی ازلحاظ تأمین اعتبارات با مشکل مواجه هستند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان همدان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: مدارس شبانه‌روزی استان همدان برای پرداخت بدهی‌های خود به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارند تا بدهی‌ها تسویه شود.

تأسیس مجمع خیرین حامی مدارس شبانه‌روزی

فولادوند از تأسیس مجمع خیران حامی مدارس شبانه‌روزی در استان همدان خبر داد و اضافه کرد: تأسیس این مجمع در دستور کار قرار دارد که می‌تواند در تعمیر و نگهداری و تجهیز این مدارس راهگشا باشد.

وی با تأکید بر اینکه برداشتن یارانه غذایی مدارس شبانه‌روزی اشتباه بود، خواستار تصویب بازگشت یارانه غذایی به مدارس شبانه‌روزی شد و عنوان کرد: مدارس شبانه‌روزی اهمیت بالایی در جلوگیری از افت تحصیلی دارند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان همدان بابیان اینکه مشکلات روحی و رفتاری در این مدارس توسعه پیداکرده است، گفت: باید برای حل این مشکل تلاش شود.

فولادوند با اشاره به اینکه هفت درصد هزینه استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی را در آموزش‌وپرورش استان همدان هدایت کردیم، افزود: مدارس شبانه‌روزی وضعیت نامناسب غذایی و بدهکاری با رقم بالا دارند.

بیشترین بدهکاری مدارس شبانه‌روزی مربوط به قبوض پرداختی آب و برق و گاز است

وی با اشاره به اینکه سال گذشته یک میلیارد تومان برای خرید اقلام غذایی مدارس شبانه‌روزی استان همدان هزینه شده است، عنوان داشت: بیشترین بدهکاری مدارس شبانه‌روزی مربوط به قبوض پرداختی آب و برق و گاز است.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس همدان نیز در این جلسه بابیان اینکه بیشترین اعتبار استانداردسازی مدارس به مدارس شبانه‌روزی و استثنایی تعلق‌گرفته است، بیان داشت: بر اساس مصوبات امسال تمام مدارس شبانه‌روزی در کشور استانداردسازی می‌شوند.

فرزاد تیموری گفت: خرید تجهیزات و انشعابات برای مدارس شبانه‌روزی بخش عمده‌ای از اولویت‌ها بوده و حجم نیازها با اعتبارات همخوانی ندارد.