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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۶:۵۴

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان همدان:

۱۲۷آموزشگاه شبانه‌روزی در همدان فعالیت دارند

۱۲۷آموزشگاه شبانه‌روزی در همدان فعالیت دارند

همدان- مدیرکل آموزش‌وپرورش استان همدان گفت: ۱۲۷ آموزشگاه شبانه‌روزی در استان همدان فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان همدان با اشاره به اینکه ۲۴ تا ۳۰ دی‌ماه سالروز تصویب قانون شورای آموزش‌وپرورش است، اظهار داشت: ۱۲۷ آموزشگاه شبانه‌روزی در استان همدان فعال است.

وی تعداد دانش آموزان محصل در مدارس شبانه‌روزی استان همدان را ۱۵ هزار نفر اعلام کرد و افزود: متأسفانه مدارس شبانه‌روزی ازلحاظ تأمین اعتبارات با مشکل مواجه هستند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان همدان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: مدارس شبانه‌روزی استان همدان برای پرداخت بدهی‌های خود به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارند تا بدهی‌ها تسویه شود.

تأسیس مجمع خیرین حامی مدارس شبانه‌روزی

فولادوند از تأسیس مجمع خیران حامی مدارس شبانه‌روزی در استان همدان خبر داد و اضافه کرد: تأسیس این مجمع در دستور کار قرار دارد که می‌تواند در تعمیر و نگهداری و تجهیز این مدارس راهگشا باشد.

وی با تأکید بر اینکه برداشتن یارانه غذایی مدارس شبانه‌روزی اشتباه بود، خواستار تصویب بازگشت یارانه غذایی به مدارس شبانه‌روزی شد و عنوان کرد: مدارس شبانه‌روزی اهمیت بالایی در جلوگیری از افت تحصیلی دارند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان همدان بابیان اینکه مشکلات روحی و رفتاری در این مدارس توسعه پیداکرده است، گفت: باید برای حل این مشکل تلاش شود.

فولادوند با اشاره به اینکه هفت درصد هزینه استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی را در آموزش‌وپرورش استان همدان هدایت کردیم، افزود: مدارس شبانه‌روزی وضعیت نامناسب غذایی و بدهکاری با رقم بالا دارند.

بیشترین بدهکاری مدارس شبانه‌روزی مربوط به قبوض پرداختی آب و برق و گاز است

وی با اشاره به اینکه سال گذشته یک میلیارد تومان برای خرید اقلام غذایی مدارس شبانه‌روزی استان همدان هزینه شده است، عنوان داشت: بیشترین بدهکاری مدارس شبانه‌روزی مربوط به قبوض پرداختی آب و برق و گاز است.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس همدان نیز در این جلسه بابیان اینکه بیشترین اعتبار استانداردسازی مدارس به مدارس شبانه‌روزی و استثنایی تعلق‌گرفته است، بیان داشت: بر اساس مصوبات امسال تمام مدارس شبانه‌روزی در کشور استانداردسازی می‌شوند.

فرزاد تیموری گفت: خرید تجهیزات و انشعابات برای مدارس شبانه‌روزی بخش عمده‌ای از اولویت‌ها بوده و حجم نیازها با اعتبارات همخوانی ندارد.

 

کد مطلب 3027331

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