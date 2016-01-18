شمار قوهای آوازه خوان مهاجر به تالابهای محمودآباد کاهش یافت

یاسر سالار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از پاییز سال جاری تاکنون بیش از سه هزار بال قوی مهاجر بهمنظور زمستان گذرانی در ۳۰ الی ۴۰ هکتار از شالیزارهای سرخرود اسکانیافته و با توجه به اینکه جمعیت قوها در سالهای گذشته به بیش از ۱۰ هزار بال رسیده بود و در صورت ادامه کاهش دما احتمال افزایش جمعیت در طی روزهای آینده بعید به نظر نمیرسد.
وی همچنین گفت: علاوه بر قوهای آوازخوان سایر پرندگان و برخی از گونههای ارزشمند مانند آن قوت و تنجه، فلامینگو و درنای سیبری زیستگاههای طبیعی خود را ترک کرده و بهمنظور زمستان گذرانی در شالیزارها و تالابهای سرخرود و فریدونکنار بسر میبرند و از اواسط اسفندماه عازم مناطق شمالیتر و زیستگاههای زادآوری خود میشوند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان محمودآباد گفت: تاکنون پنج بال قوی مصدوم برای تیمار تحویل محیطبانان این اداره شد تا پس از مداوا در طبیعت رهاسازی شوند.
سالار با اشاره به نقش و مشارکت سازمانهای مردمنهاد در تأمین غذای قوهای آوازخوان گفت: امسال بر اساس تصمیم سازمان حفاظت محیطزیست کمکهای نقدی حذفشده و شهروندان میتوانند کمکهای خود را در قالب ذرت و گندم تحویل محیطبانان سازمان حفاظت محیطزیست که در تالاب وزرا محله سرخرود استقرار دارند تحویل دهند.
وی همچنین از شهروندان خواست ضمن پرهیز از موازی کاری با سازمان حفاظت محیطزیست در توزیع غذا قوها گفت: توزیع شخصی غذا موجب پراکندگی و مصدومیت قوها و احتمال سوءاستفاده شکارچیان متصور است.
سالار گفت: امید است همگی علاقهمندان واقعی و دوستداران محیطزیست برای ایجاد امنیت و حراست از این مواهب الهی و تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان حفاظت محیطزیست در این راستا همیاری کنند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان محمودآباد از صدورپروانه انتفاعی شکار بهمنظور ساماندهی شکارچیان و جلوگیری از صید غیرمجاز برای اولین بار در شهرستان محمودآباد خبر داد و گفت: تا به امروز ۵۸ پروانه آبزی و ۱۲۰ پروانه خشک زی صادرشده است.
وی ضمن اعلام حذف کرست در دامگاههای شکار شهرستان محمودآباد از عموم شکارچیان منطقه خواست ضمن مراجعه حضوری به اداره حفاظت محیطزیست و تشکیل پرونده نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند.
سالار همچنین از کشف و ضبط هفت قبضه اسلحه شکاری در شهرستان محمودآباد خبر داد و گفت: این اسلحه توسط محیطبانان این اداره در روستاهای بیشه کلاً وزنگی کلاً و حاجی کلاً و شاهکلا کشف و ضبط شکارچیان متخلف دستگیر و برای سپری کردن مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
نظر شما