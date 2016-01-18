با چهار سهمیه به ریو می رویم/کسب مدال در المپیک داستان دیگری دارد

رضا مهماندوست با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای انتخابی در قاره اروپا با حضور ۱۲۰ تکواندوکار از کشورهای مختلف در سطح فنی قابل قبولی برگزار شد. حساسیت این مسابقات به دلیل آنکه تنها دو تکواندوکار فینالیست سهمیه کسب می کردند خیلی بالا بود و باعث شد تا تکواندوکاران استرس زیادی را تحمل کنند.

وی افزود: ما با سه نماینده در این مسابقات شرکت کردیم و چون از هر لحاظ آماده بودیم در هر سه وزن به مدال طلا دست يافته و کسب سهمیه کردیم تا با احتساب سهمیه «رادیک» که از سیستم رنکینگ به دست آمد برای ریو چهار سهمیه داشته باشیم.

سرمربی ایرانی آذریها در مورد بیگی هم گفت: میلاد برای حضور در این مسابقات خیلی آماده بودو رقبای خود را اختلاف زیاد شکست داد. در مرحله نیمه نهایی که بازی مرگ و زندگی بود در برابر تکواندوکار کشور میزبان عالی کرد و نایب قهرمان جهان را شکست داد و به فینال رسید تا سهمیه خود را قطعی کند.

مهماندوست در مورد برنامه های این تیم برای حضور در ریو هم گفت: از این پس روش کار را بر اساس کسب مدال در المپیک طراحی و اجرا خواهیم کرد. کار سختی پیش رو داریم ولی با برنامه ریزی برای حضور در اردوها و مسابقات بین المللی گام به گام آماده خواهیم شد.

وی در پایان گفت: کسب مدال در المپیک داستان دیگری دارد. حضور در المپیک جنبه بالا و شخصیت خاص خود را طلب می کند. هر ورزشکاری که به لحاظ روحی و جسمی آماده تر باشد می تواند به مدال برسد. من دو دوره به عنوان سرمربی این رقابتها را تجربه کرده ام و می دانم چگونه تیم خود را برای حضور در این میدان بزرگ مهیا کنم.