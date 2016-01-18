سازمان همکاری اسلامی از اجرایی شدن برجام استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، سازمان همکاری اسلامی از اجرای توافقنامه هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ که به موجب آن تحریم های اقتصادی علیه ایران لغو گردید، استقبال کرد.

این سازمان در بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که اجرایی شدن برجام به ثبات و امنیت منطقه و ایجاد آینده درخشان برای ملت های آن در راستای خدمت به منافع آنها کمک کند.

سازمان همکاری اسلامی همچنین تمام طرف های این توافقنامه را به محترم شمردن تعهدات خود در چارچوب قوانین و معاهدات بین المللی دعوت کرد.

این سازمان بر ضرورت مشارکت اعضای خود در برقراری صلح و امنیت بین المللی و اهمیت روابط فیمابین یا رابطه با دیگر کشورها بر اساس احترام متقابل، همکاری، عدم دخالت در امور داخلی کشورها و رعایت حسن همجواری که خیر و منفعت ملت ها را در بردارد تاکید کرد.

سازمان همکاری اسلامی همچنین از جامعه بین الملل خواست تا در راستای ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای با همین جدیت عمل نماید.