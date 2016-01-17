بررسی ساز و كار تهيه ليست نهایی در ششمين جلسه ائتلاف اصولگرايان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل سخنگوی ائتلاف صولگرایان اظهار كرد: ششمین جلسه ائتلاف با موضوع فرآیند بررسي لیست نامزدها برگزار شد.

وي با بيان اینکه ششمین جلسه ائتلاف باحضور۲۰ نفر از اعضا برگزار شد، گفت: در اين جلسه عليرضا زاكاني مسئول هيات اجرایی گزارشی از نشست روز پنجشنبه تشکلهای اصولگرا ارائه کرد و همچنین به تشریح فعالیتهای این هيات پرداخت.

حدادعادل تاكيد كرد: در اين جلسه همچنین درباره فرآیند رسیدن به لیست نهایی نامزدها بحث و گفتگو شد و برنامه های پیش بینی شده برای این موضوع به اطلاع اعضا رسید. گفتني است جلسات کارگروههای مختلف بطور منظم درحال برگزاری است.