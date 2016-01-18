تشکیل دولت وحدت ملی لیبی به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شورای مسئول تشکیل دولت وحدت ملی لیبی از تعویق در اعلام این دولت به مدت ۴۸ ساعت خبر داد. این دولت قرار است بر اساس طرح مورد حمایت سازمان ملل برای حل بحران سیاسی لیبی تشکیل شود.

شورای ریاست جمهوری لیبی در بیانیه منتشره خود اعلام کرد که از زمان آغاز رایزنی ها در این خصوص از اول ماه ژانویه جاری پیشرفت زیادی در این زمینه حاصل شده اما هنوز به دو روز دیگر کار نیاز است.

«مارتین کوپلر» فرستاده سازمان ملل در لیبی در صفحه خود در توئیتر از این تعویق ابراز تاسف نموده و گفت: لیبی دیگر نمی تواند انتظار بکشد.

گفتنی است که لیبی از تابستان سال ۲۰۱۴ توسط دو دولت رقیب یکی در طرابلس و دیگری در شرق این کشور اداره می شود.

طرف های نزاع در لیبی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ با میانجیگری سازمان ملل توافقنامه ای را در سخیرات مراکش برای رفع چندپارچگی لیبی و مقابله با تهدیدات امنیتی گروه تروریستی داعش منعقد کردند. این توافقنامه به شورای ریاست جمهوری لیبی که مقر آن در تونس قرار دارد یک ماه برای تشکیل دولت وحدت ملی مهلت داد با این حال هنوز هم مقاومت هایی در برابر این طرح صلح وجود دارد.

لازم به ذکر است که پس از اعلام دولت وحدت ملی، پارلمان شرق لیبی که جامعه بین المللی آن را به رسمیت می شناسد ده روز مهلت دارد تا موافقت خود را با آن اعلام کند.