راه موفقیت طلاب در رشد علمی است/ لزوم توجه به تکالیف پژوهشی

آیت‌الله محسن فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقش استادان حوزه در رشد علمی و تهذیبی طلبه‌ها اظهار داشت: استادان حوزه نقش موثری در تربیت طلبه‌ها دارند و با تشویق‌هایی که انجام می‌دهند می‌‌توانند طلبه‌ها را به سمت فقاهت و تفقه سوق دهند.

وی هدف از ترویج علم دین برای طلبه‌ها را رسیدن انسان به درجه فقاهت و تفقه بیان کرد و افزود: تفقه مراتبی دارد و اگر طلبه‌ها به مرتبه اول تفقه برسند، می‌توانند دین اسلام را تبلیغ کنند یا به عنوان استاد دانشگاه، امام جمعه، قاضی و... فعالیت داشته باشند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه تاکید کرد که کف اجتهاد این است که روحانیون بتوانند احکام شرعی را خودشان استنباط کنند. اگر این طور باشد، این طلبه می‌تواند فعالیت‌های اجتماعی و... خود را پیگیری کند اما اگر به کف اجتهاد دست نیابد، کم کم بحث‌های حوزوی را فراموش خواهد کرد.

آیت‌الله فقیهی به طلبه‌های علوم دینی توصیه کرد که قبل از اینکه در تفقه دین به مراتبی دست نیافته‌اند دنبال شغل نباشند.

وی تاکید کرد: طلبه باید با فقر بسازد و قناعت کند تا به مقام علمی خوبی برسد و بعد در هر جایی که تمایل داشت فعالیت کند.

به گفته این استاد درس خارج، اگر طلبه‌ها چند سال درس خارج را خوب بخوانند و به کف اجتهاد برسند می‌توانند علم خودشان را از طریق مطالعه کتاب و جستجو در فضای مجازی تکمیل کنند.

آیت‌الله فقیهی که در چهار درس خارج فقه، اصول، تفسیر و حدیث اشتغال تدریسی دارد، تکالیف پژوهشی را یکی از مهم‌ترین روش برای ارتقای علمی طلبه‌های علوم دینی برشمرد.

وی ادامه داد: طلبه‌هایی که در درس ما شرکت می‌کنند هر سه ماه یک بار باید یک تحقیق کامل ارائه بدهند. این تحقیقات را گروهی از استادان حوزه بررسی می‌کنند و نقاط ضعف آنها را متذکر می‌شوند و در مراحل بعد شاهد مقالات بهتر هستیم.

این عضو جامعه مدرسین، انجام تکالیف پژوهشی را در تدوین پایان نامه نویسی موثر دانست و تاکید کرد: در حال حاضر تعدادی از شاگردانی که در درس‌های ما شرکت می‌کنند جزو بهترین طلبه‌های حوزه محسوب می‌شوند.