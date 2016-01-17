هوای اراک در سال جاری ۳۳روز ناسالم را پشت سر گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی یکشنبه شب در کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک، تعداد روزهای سالم سال گذشته تا پایان دی ماه را ۲۵۸ روز اعلام کرد و گفت: امسال نیز تاکنون بیش از ۲۷۰ روز سالم در اراک ثبت شده است.

وی افزود: شمار روزهای ناسالم در همین بازه زمانی طی سال گذشته ۴۸ روز و برای امسال ۳۳ روز ثبت شده است.

ابراهیمی کارنامی با اشاره به تصویب هفت مصوبه در کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اظهار داشت: سه دستور کار اصلی مطرح شد که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، ضمن تصویب هفت مصوبه قرار شد برخی از دستور کارها در کمیته فنی و علمی کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان داشت: از جمله مصوبات این بود که قرار شد کارکنان دولت، نهادها و ارگان ها در روز ۲۹دی ماه سال جاری، روز هوای پاک از خودروهای شخصی استفاده نکنند و در این روز در فرهنگ سازی داشتن هوای پاک اثرگذار باشند.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: همچنین براساس دستور العمل صادرشده مقرر شد با هدف کاهش استفاده از انرژی گرمایشی، دمای فضاهای اداری بین ۱۸ تا ۲۱درجه سانتی گراد تنظیم شود.

ابراهیمی گفت: همچنین در ارتباط با تالاب میقان و افزایش حق آبه آن قرار شد کارگروهی با همکاری کارگروه کمیته فنی تشکیل شده و موضوع با هدف افزایش اعتبار در این زمینه پیگیری شود.

وی ادامه داد: در دیگر مصوبه این جلسه مقرر شد به مناسبت روز هوای پاک به مدت سه روز در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه و یکم بهمن ماه سال جاری، معاینه فنی خودروهای شخصی در مرکز معاینه فنی شهرداری اراک به صورت رایگان انجام شود.

ابراهیمی کارنامی با اشاره به بهره برداری از اداره محیط زیست شهرستان اراک تصریح کرد: با راه اندازی دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در میدان شریعتی و مقابل استانداری مرکزی، تعداد این ایستگاه ها به چهار ایستگاه افزایش یافت و اکنون می توان به سرعت داده های این ایستگاه ها را استخراج، ارزیابی و اعلام کرد.

رسانه ها و سمن ها بازوی کنترل امور در همه حوزه ها

در این جلسه محمود زمانی قمی استاندار مرکزی هم با اشاره به اینکه حضور مطبوعات، رسانه ها و سمن های تخصصی در حوزه های مختلف ابزار کنترلی برای بهتر انجام شدن امور است، افزود: باید به این اقشار به عنوان محرم ترین افراد میدان داد و مسئولان در برابر آنان آستانه تحمل خود را بالا ببرند.

وی با اشاره به رهنمودهای سازنده مقام معظم رهبری و پیروزی ملت ایران در موضوع برجام گفت: شرایط به دست آمده نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ایران براساس منطق و گفتمان عقلانی پیش می رود و حتی می تواند بر کشورهای توسعه یافته جهان با این روش غلبه کند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: بسیاری از رژیم ها از جمله رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و نیز جریان های سلطه گر جهان و کشورهای مرتجع به دنبال پیش بردن افراطی پرونده هسته ای کشورمان و مخالفت با یک نظام اسلامی قدرتمند در منطقه بودند که نتوانستند اقدامی انجام دهند و ناکام ماندند.