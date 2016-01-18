فعالان اقتصادی و مدیران قزوین برای شرایط پسا برجام آماده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که یکشنبه شب در استانداری قزوین برگزار شداظهارداشت: گام آخر برجام به لطف الهی بخوبی برداشته شد و تلاش دولت و تیم مذاکره کننده به نتیجه رسید و امروز پاداش صبر و مقاومت در برابر آن همه نابرابری و بی عدالتی که در حق ملت ما روا داشته شد به برکت خون شهدا، فداکاری رزمندگان و جانبازی ها و اسارت ها را گرفتیم و با اقتدار ما، دشمن خوار و ذلیل شد.

وی اضافه کرد: ملت برای انرژی هسته ای خون داد و مردم تحریم ها را تحمل کردند و به لطف خدا با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدبیر دولت و با تکیه بر عقلانیت با منطق مذاکره توسط یک تیم قوی دیپلماسی توانستیم به نتیجه برسیم.

استاندار یادآورشد:امروز که توافق برجام انجام شدشاهد نتایج آن هستیم و پی ام دی با ۱۲ قطعنامه به تاریخ پیوست و روی همه قطعنامه ها سیمان ریختیم و تحریم ها نیز به تاریخ پیوستند و از همه بالاتر خواست ملت در به رسمیت شناختن دانش هسته ای محقق شد و غنی سازی بر اساس نیاز کشور بدست آمد.

همتی بیان کرد: زمانی دشمن آن قدر گستاخ شده بود که حتی دانش فنی در رشته های فیزیک و شیمی را برنمی تابید اما امروز اقتدار ایران در دانش هسته ای به اثبات رسیده و با خون شهدا به دستاوردی رسیدیم که جای تبریک دارد و نباید نگران باشیم زیرا سامانه اندیشه و تفکر هسته ای در جوانان ما روییده و هر لحظه ای اراده کنندبرای ساخت فردو و اراک هیچ مشکلی نداریم و نگران بازی دشمن نیستیم.

وی اضافه کرد: نقدها به برجام هم از سر دلسوزی و راهگشا بود و در آینده کشور به جایی خواهد رسید که اقتدار و دانش هسته ای در مسیر صلح آمیز به جامعه بشریت خدمت ارائه خواهد کرد و این موفقیت بزرگ را به رهبری، دولت و ملت و تیم مذاکره کننده تبریک می گوییم و امیدواریم آینده درخشانی در کشور رقم زده شود.

مدیران استان برای شرایط پس از تحریم آماده شوند

همتی با اشاره به شرایط جدید ایجاد شده گفت: از همه مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی انتظار داریم خود را برای شرایط پس از برجام آماده کنند و با همدلی و همگرایی و احساس مشترک فضای خوبی را در استان فراهم کنند تا در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی هم موفق باشیم.

وی بیان کرد: برای تحقق رشد هشت درصدیدر کشور باید ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کنار سرمایه گذاری داخلی هم صورت گیرد و با ظرفیت های بسیار خوبی که در استان وجود دارد لازم است برای احداث واحدهای جدید و استفاده از ظرفیت های کارخانه های فعلی و فعال کردن همه واحدها گام برداریم.

استاندار یادآورشد: به مشارکت و همراهی بخش خصوصی برای رونق اقتصادی استان نیازمندیم و امیدواریم با همراهی همه تولیدکنندگان و مدیران صنعتی و دولتی به بهبود فضای کسب و کار کمک کنیم و شاهد رشد قابل توجهی در حوزه کسب و کار، تولید، صادرات و واردات باشیم.

پنجره واحد تجاری باید بخوبی فعالیت کند

همتی از ایجاد پنجره واحد تجاری در استان استقبال کرد و گفت: باید با همراهی همه مدیران برای استفاده از این ظرفیت برای بهبود شرایط کسب و کار استفاده کنیم تا صادرکنندگان با شرایط راحت تری در این بخش فعالیت کنند.

وی افزود: اگر بین مدیران دولتی و تولیدکنندگان درک مشترکی ایجاد شود می توانیم بسیاری از موانع را از راه صنعت و تولید برداریم و به کسب و کار رونق بیشتری دهیم.

آموزش بازاریابی برای تجار ضروری است

استاندار قزوین در ادامه به ضرورت آشنایی تجار با روشهای بازاریابی نوین اشاره کرد و گفت: وقتی یک واحد با میلیاردها تومان سرمایه گذاری راه اندازی می شود ولی قادر نیست محصولات خود را بخوبی در بازارهای داخلی و خارجی بفروشد نشان می دهد باید در این زمینه دوره های آموزشی بیشتری برگزار شود تا بتوانیم در عرصه های جهانی محصولات خود را عرضه کنیم.

وی بیان کرد: باید راههای صادرات در بازارهای بین المللی را بشناسیم و تجار در این راه بیشتر تلاش کنند و این موضوع مهم را جدی بگیرند.

در این نشست مدیران تعدادی از واحدها مشکلات خود را مطرح کردند و خواستار مساعدت استاندار قزوین برای رفع موانع تولید شدند.





