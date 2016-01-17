یک هزار شغل مزاحم از سطح شهر اراک جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم عباسی، یکشنبه شب در کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک، گزارشی از فعالیت های شهرداری اراک در ارتباط با کاهش آلودگی هوای این شهر ارائه داد و گفت: ۱۱ تقاطع غیرهمسطح، دو خیابان ۶۵ متری و پنج پارکینگ طبقاتی از سال ۹۵ احداث شده و یا هم اکنون در دست احداث است.

وی افزود: اجرای طرح پردیس خودروی اراک در زمین ۲۱ هکتاری با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ واحد و طرح پیشنهادی ساماندهی مشاغل مزاحم در زمینی به مساحت ۹۰ هکتار برای انتقال یک هزار و ۵۰ شغل مزاحم و ایجاد ۳۰۰ هکتار فضای سبز، از اقدامات شهرداری در راستای کاهش آلودگی اراک است.

شهردار اراک در مورد تامین آب مورد نیاز برای فضای سبز شهری اراک گفت: ۸۰ درصد از آب مورد نیاز فضای سبز شهری اراک از چاه های از رده خارج شده تامین می شود و بقیه هم از آب آشامیدنی که سعی داریم این ۲۰ درصد را کاهش دهیم.

عباسی پروژه سیستم آبیاری مکانیزه در منطقه نهال کاری چقا، معاینه فنی سالانه ۹هزار خودرو در مرکز معاینه فنی اراک، ساخت و راه اندازی ۱۲ جایگاه سی ان جی از سال ۸۶ تاکنون در اراک و تجهیز و راه اندازی کنترل هوشمند ترافیک را بخشی دیگر از فعالیت های انجام شده شهرداری اراک برشمرد.

شهردار اراک نصب و راه اندازی ۴۵ دوربین نظارتی درون اتوبوسی، نصب ۲۷ دستگاه دوربین نظارتی در ایستگاه های اتوبوس، نصب ۱۷ دوربین متحرک، پنج دوربین تردد شمار، پنج دوربین کنترل سرعت و اصلاح خطوط اتوبوسرانی را از دیگر اقدامات در دست اجرای شهرداری اراک عنوان کرد.