تعطیلی فرهنگسراها درکرمانشاه/ اقدامات ضد فرهنگی باتغییر کاربری ها

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مطمئناً بارها شنیده‌اید که فرهنگ زیربنای تمام ابعاد جامعه بوده و تمامی ابعاد اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی اخلاقی بر این ستون استوار است.

ضرورت و اهمیت فرهنگ در جامعه کنونی به حدی است که در کشورهای توسعه‌یافته بالاترین رقم بودجه به این حوزه و بخش‌های زیرمجموعه آن اختصاص می‌یابد تا درنتیجه آن توسعه فرهنگی و سپس توسعه همه‌جانبه در جوامع رخ دهد.

فرهنگسراها یکی از نمودهای زیرساخت‌های فرهنگی در جوامع کنونی هستند که رسالت آموزش‌های فرهنگی و در پس آن فرهنگ‌سازی برای جامعه را به عهده‌دارند اما متأسفانه طی سال‌های اخیر شاهد زمامداری این حوزه فرهنگی توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی و خدماتی بوده‌ایم، دستگاه‌هایی که بعضاً رسالت خدماتی و اجرایی خود را در پس زمامداری این اماکن به فراموشی سپرده‌اند.

هرچند که هزینه کردن در حوزه فرهنگ و فرهنگ‌سازی امری پسندیده است و هرکس در این زمینه تلاش کند قابل‌تحسین است اما کسب منافع از این حوزه به‌جای هدف اصلی یعنی همان فرهنگ‌سازی، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد چراکه اگر به اهداف اصلی خود که همان کسب منافع بوده دست نیابند ممکن است رسالت فرهنگ‌سازی را نیز قربانی کرده و دست به اقداماتی چون تعطیل این اماکن فرهنگی بزنند.

یکی از دستگاه‌هایی که طی سال‌های اخیر خود را به‌عنوان پرچم‌دار حوزه فرهنگ معرفی کرد و البته در ابتدای کار نیز برای اثبات این امر دست به ساخت فرهنگسراهایی در شهر کرمانشاه زد، شهرداری کرمانشاه است؛ اما متأسفانه همین مدعی فرهنگ‌سازی پس از مدتی عطای این موضوع را به لقایش بخشید و برای کسب منافع مادی دست به تعطیلی فرهنگسراها زده و به‌نوعی نه‌تنها فرهنگ‌سازی‌ای را صورت نداد بلکه یک ضربه فرهنگی نیز به جامعه وارد کرد.

تعطیلی فرهنگسراها مغایر با اهداف مقابله با تهاجمات فرهنگی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در همین راستا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اهمیت کار فرهنگی در جامعه کنونی وجود مجتمع‌های فرهنگی و فرهنگسراها در سطح استان می‌تواند بسیار مفید و کارساز بوده و البته محتوای قالب فرهنگی نیز باید به همراه آن غنی و پررنگ‌تر شود.

ابراهیم رحیمی زنگنه تعطیلی برخی فرهنگسراهای کرمانشاه و تغییر کاربری آن‌ها را مغایر با اهداف مقابله با تهاجمات فرهنگی و جنگ نرم دانست و تصریح کرد: در فرمایشات مقام معظم رهبری همواره بر توجه به فعالیت‌های فرهنگی و استعدادیابی جوانان هنرمند تأکید شده که باید مسئولان نیز این نکات راهبردی را آویزه گوش خود کنند.

وی بابیان اینکه به اینکه تعطیلی فرهنگ‌سراها فعالیت‌های هنری در سطح استان را کاهش می‌دهد، گفت: این امر حتی بر نیازسنجی و تخصیص بودجه استانی برای برگزاری همایش‌ها تأثیر خواهد گذاشت، چراکه تسهیلات به استان‌هایی که فعالیت گسترده‌تری دارند تعلق می‌گیرد

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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: معاونت فرهنگی برخی شهرداری‌ها با اقدامات مناسب به سازمانی فرهنگی تبدیل‌شده که این مهم در کرمانشاه محقق نشده و جای تأثر و تفکر دارد.

رحیمی زنگنه یادآور شد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هنرمندان بسیاری را تحت پوشش دارد و در این راستا مسئولان شهرداری و فرهنگسراها باید با مشورت و هماهنگی این نهاد اجرایی به مدیریت و فعالیت‌های فرهنگی اقدام کنند

مباحث تخصصی و فرهنگی باید به هنرمندان متعهد و دلسوز واگذار شود

وی برخی موازی کاری‌ها را مغایر با پیشبرد اهداف فرهنگی و ارتقا سطح هنری جامعه دانست و ابراز داشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کل کشور از اساس مشکل بودجه و تجهیزات را دارد و هم‌اکنون نیز بسیاری از انجمن‌های سطح استان کرمانشاه هزینه لازم برای ادامه فعالیت را ندارند.

رحیمی زنگنه خاطرنشان کرد: باید زیرساخت‌ها همزمان با تأمین بودجه فرهنگی برای انجام فعالیت‌های هنری در نظر گرفته شود چراکه در حال حاضر هنرمندان و فعالان فرهنگی برجسته‌ای در همه عرصه‌های هنری مشغول به فعالیت در استان هستند.

این مسئول با تأکید بر اینکه مشکلات بودجه باید به‌صورت کلان و اساسی حل شود، ابراز داشت: نگاه فرهنگی باید تغییر کرده و فعالیت عرصه‌های فرهنگی و هنری در اولویت جامعه باشد، چراکه در شعار و برنوشته هم چیز امکان‌پذیر است و در مقابل عمل فرهنگی است که مهم و ماندگار می‌شود.

وی به برگزاری جشنواره‌های بزرگی چون گرامی داشت استاد یدالله بهزاد و احمد عزیزی در استان اشاره کرد و گفت: در این راستا نیز کنگره و همایش‌های بزرگی در قالب‌های گوناگون جشنواره استانی و کشوری در استان برگزارشده است اما ظرفیت‌های محیطی و عملیاتی باید از همه لحاظ افزایش پیدا کند تا رضایت متسابقین و علاقه‌مندان را جلب کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اظهار داشت: مباحث تخصصی و فرهنگی باید به هنرمندان متعهد و دلسوز در استان واگذار شود و در مقابل سایر مراحل اجرایی و حمایت‌های فرهنگی از سوی همه دستگاه ای اجرایی و مسئولین اتخاذ شود.

یک کارشناس مسائل فرهنگی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت توجه به امور فرهنگی در جامعه اظهار داشت: فعالیت‌های فرهنگی حیات‌بخش جامعه است و اگر افراد با فرهنگ و تمدن سالمی آموزش داده نشوند بزهکاری در جامعه افزایش پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام یزدان پرونده افزود: اگر برای کودکان و نوجوانان شرایط زندگی سالم فراهم نشود با توجه به نیاز درونی این افراد از روش‌های دیگری برای دیده شدن استفاده می‌کنند چراکه آن‌ها خواستار توجه و دیده شدن هستند.

تعطیلی فرهنگسراها ضربه بزرگی به اقدامات فرهنگی می‌زند

وی با اشاره به اینکه انجام فعالیت فرهنگی لازمه رشد جامعه است، افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی حداقل کاری بود که فرهنگ‌سراهای شهرداری انجام می‌دادند که افراد با حضور در این کارگاه‌ها به‌نوعی از فعالیت‌های فرهنگی و تربتی بهره‌مند‌می شدند.

این کارشناس مسائل اجتماعی با یادآوری اینکه فعالیت‌های دینی و قرآنی کاربردی در فرهنگ‌سراها انجام می‌شود، افزود: وجود مهدهای قرآنی به همراه فعالیت‌های روخوانی قرآن، کلاس‌های آشپزی، عکاسی، فیلم‌سازی، بیان احکام و قصص قرآن درراه اشاعه فرهنگ دینی علاوه بر اینکه کاری فرهنگی است به‌نوعی شغل تخصصی نیز در فرهنگ‌سراها محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام پرونده گفت: در این فرهنگسراها آموزش‌های تخصصی رشته‌های هنری صورت می‌گیرد و تعطیلی فرهنگسراها ازجمله فرهنگ‌سرای گل نرگس و نیمه تعطیل شدن فرهنگسرای نجومی و ... ضربه بزرگی به اقدامات فرهنگی می‌زند که باید مسئولین تدابیر لازم را در پیشگیری از این امر در نظر بگیرند.

وی گفت: از ۱۵ سال گذشته با تشکیل فرهنگسراها در شهرداری هر منطقه به‌عنوان ارگان فرهنگی فعالیت‌های هنری با افزایش چشمگیری در همه رشته‌ها مواجه شد و از طرفی در بسیاری از محله‌های کمتر برخوردار و محروم استان جرائم و بزهکاری کمتر شد و دیدگاه فرهنگی رشد و ترقی پیدا کرد.

حجت‌الاسلام پرونده خاطرنشان کرد: در فرهنگ‌سرای آیت‌الله نجومی کرمانشاه با آموزش‌ها و برگزاری کلاس‌های ویژه هنری مسیر تربیتی افراد بهبودیافته است اما برخی از مسئولین که دغدغه فرهنگی ندارند به‌صورت عمد و سود شخصی با برداشتن تجهیزاتی مثل سیستم گرمشی و سرمایشی و ... دست به تخریب فرهنگی زده و در برهه‌ای از زمان که در مقابله با جنگ نرم دشمن قرار داریم اقداماتی در جهت رکود فرهنگی جامعه را پیش می‌برند.

این محقق حوزوی و کارشناس اجتماعی یادآور شد: برخی از مسئولین که بویی از ارزش و تأثیر هنر در جامعه نبرده‌اند با استفاده از روشی‌های مغایر با انسانیت اقدام به خالی کردن فرهنگسراها و بیکار و برکنار کردن عوامل فرهنگی کرده و تیشه به ریشه فرهنگ شهر می‌زنند

تغییر کاربری بزرگ‌ترین فرهنگ‌سرای دیجیتال غرب به کلینیک تخصصی

پرونده گفت: در زمان بودن شهردار قبلی کرمانشاه خبردار شدم معاون فرهنگی شهرداری کرمانشاه همایشی برای مشاغل رفتگر و زحمت‌کش با حضور خانواده‌های آن‌ها برگزار کرده است که این امر سبب اهمیت به این شغل و در نظر گرفتن نکات بهداشتی و فرهنگ‌سازی در این راستا شد.

این پژوهش‌گر و کارشناس اجتماعی گفت: اما امروزه با تعطیلی فرهنگسراهای مهم شهر و تغییر کاربری بزرگ‌ترین فرهنگ‌سرای دیجیتال غرب به کلینیک تخصصی تبدیل‌شده که البته هنوز به دلیل بافت قدیمی و واقع بودن در نقطه شلوغ شهر مجوزی نیز از دانشگاه علوم پزشکی ندارد.

وی با اشاره به اینکه اقدامات شهردار جدید کرمانشاه جوانان را بی‌اعتنا به مسائل فرهنگی بار می‌آورد، تأکید کرد: کار فرهنگی شاید بعد از گذشته چند سال به نتیجه برسد و ثمر دهی آن طول بکشد ولی در درازمدت موجب ارتقاء سطح فرهنگی جامعه شده و استان ما از این نظر در کشور حرفی برای گفتن خواهد داشت.

پرونده تصریح کرد: تالار انتظار کرمانشاه کاربری لازم برای برگزاری جشنواره‌های بزرگ و کشوری در استان را ندارد و معیارهای ساخت این مجتمع تنها برای برخی مراسم‌های داخلی ازجمله مسابقات استانی و یا تجلیل مناسب است و فضای کافی برای اجرای پروژه‌های بزرگ فرهنگی را ندارد.

وی با اشاره به اینکه در حال ساخت مستند شهید محراب آیت‌الله اشرفی اصفهانی است، تصریح کرد: در ساخت این مستند اقدام به پژوهش در چند استان ازجمله کرمانشاه کرده و با آشنایی نسبت به بافت شهر کرمانشاه به‌ویژه مسجد آیت‌الله بروجردی و مردم اهالی این منطقه متوجه برخی کاربری‌های موجود شده است.

این کارشناس مسائل اجتماعی ادامه داد: در این منطقه چندین واحد بلااستفاده و خالی وجود دارد که در دست شهرداری است و به‌جای واگذاری این ساختمان‌ها به مؤسسات و مراکزی ازجمله NGO ها در جهت استفاده فرهنگی، تبدیل به مخروبه‌ها و مرکز تجمع بزهکاری شده درحالی‌که استان‌های دیگر به‌ویژه پایتخت تلاش بسیاری برای افزایش فرهنگسرا و فعالیت‌های فرهنگی دارند.

برخی شهرها کار شهرداری را محدود به جمع‌کردن زباله کرده‌اند

وی افزود: در برخی شهرها باتدبیری مؤثر، شهرداری تبدیل به یک سازمان فرهنگی هنری شده است که بهترین سرنوشت برای یک فرهنگ‌سرا است که مبدل به اداره‌ای کاملاً مستقل و با اختصاص بودجه‌ای مناسب و کارمندانی ثابت و فعال باشد.

حجت‌الاسلام پرونده ادامه داد: ازجمله این موارد شهر کاشان است که چند سالی است برگزاری جشنواره کشوری تئاتر مهر را به عهده دارد که در حال گذار به مرتبه بین‌المللی تئاتر مهر است.

وی با اشاره به اینکه برخی شهرها کار شهرداری را محدود به جمع‌کردن زباله کرده‌اند، گفت: اگر در اقدامی ابتکاری یک سری واژه را در بین مردم عنوان کرده و از آن‌ها بخواهیم کلمه مترادف و تکمیلی برای آن واژه بیان کنند به‌عنوان‌مثال در مقابل واژه پلیس به امنیت، بانک به سود و در مقابل واژه شهرداری به زباله اشاره می‌کنند که جای کامل دارد.

مسئول سابق امور فرهنگی حوزه‌های کرمانشاه گفت: اگر به خاطر داشته باشید تنها شهری که نزدیک به چندین ماه شهردار نداشت کرمانشاه بود و حتی جای خالی این مسئول احساس نمی‌شد این در حالی است که می‌توان با توجه به عدم اقدامات فرهنگی مناسب گفت هنوز هم کرمانشاه شهری بی شهردار است.

این کارشناس اجتماعی با اشاره به اینکه شهردار فعلی کرمانشاه هیچ‌گونه دغدغه فرهنگی ندارد، گفت: مکان شورای اسلامی کرمانشاه واقع در حوالی تکیه معاون الملک است که یکی از اعضای شهر اقدام به احداث دفتر مراجعات برای رسیدگی خصوصی به امور مردم کرده درحالی‌که کار اعضای شورا رسیدگی به مسائل جامعه به‌صورت مشارکتی و مشورتی است تا موازی کاری انجام نشود.

بررسی مسائل کلان‌شهر کرمانشاه به مشارکت همگانی نیازمند است

وی گفت: بررسی مسائل کلان‌شهری نیاز به هماهنگی همه اعضا دارد و به خلوت و انزوا کشاندن مسائل مردم کاری از پیش نمی‌برد و باید مدیریت کلان‌شهری و تدبیر اساسی را لحاظ کنند.

پرونده خاطرنشان کرد: این مسئله که هنوز معاونت فرهنگی شهرداری تبدیل به سازمان فرهنگی نشده است جای تأثر و تأسف دارد درحالی‌که سازمان‌های فرهنگی برخی شهرها در حال اجرای پروژه‌های عظیم فرهنگی و هنری هستند.

این کارشناس مسائل اجتماعی اظهار داشت: به نظر بهتر است هر آنکه احساس می‌کند بازنشسته است و توانایی اداره مسائل کلان‌شهری را ندارد از پذیرش مسئولیت‌ها انصراف داده و حداقل سعی کند در مدیریت خانواده و اقوام اهتمام داشته باشد.

وی گفت: لازمه مستندسازی تحقیق و پژوهش گسترده در مناطق موردنظر پیش از کلید زدن مستند است و معتقدم کرمانشاه با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی فاخر، مستعد و داری پتانسیل ساخت بیش از ۵۰ مستند خاص و قابل مطرح در مجامع بین‌المللی است.

حجت‌الاسلام پرونده یادآور شد: هم‌اکنون که در حال تهیه مستند شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی است متوجه رضایت و جلب نظر دیگر همکاران این مستند ازلحاظ شرایط آب و هوایی استان و استقبال و مهمان‌نوازی کرمانشاهیان شده است که این امر حاکی از پتانسیل مثبت و مکان‌یابی توریستی استان است و تلاش در راستای افزایش فعالیت‌های فرهنگی را خواهد طلبید.

بودجه های فرهنگی بر اساس فعالیت استان ها تخصیص می یابد

این پژوهشگر با اشاره به اینکه اولین هنرمند تئاتر و تحصیل‌کرده ایرانی از استان کرمانشاه برخاسته است، گفت: اجرای این هنرمند در دبیرستان کزازی که در حال حاضر موزه آموزش پرورش است صورت گرفت و علاوه بر آن وجود عالمان دینی در استان طی سالیان گذشته و بیش از ۵۰ سال زندگی در این استان حاکی از صحت این مسئله است که کرمانشاه سابقه تاریخی و تمدنی غنی دارد و استانی عالم پذیر و دارای آثار باستانی ارزشمند است.

حجت‌الاسلام پرونده خاطرنشان کرد: از مرکز برای توزیع بودجه فعالیت‌های فرهنگی نوعی سنجش به عمل می‌آید و ازآنجا بودجه به حدنصاب وجود دارد اما تلاش مستمر فرهنگی مدنظر است و نه وسعت استان‌ها، بنابراین آن دسته از مراکزی که فعالیت فرهنگی کمی دارند یا فرهنگسراها را تعطیل کرده‌اند نباید توقع تخصیص بودجه فرهنگی را داشته باشند

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این کارشناس اجتماعی بابیان اینکه طی یک سال گذشته برگزاری جشنواره‌های کشوری در کرمانشاه انگشت‌شمار و معدود بوده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه کرمانشاه از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است اما جشنواره‌هایی بر مبنای فرهنگ بومی و هنری در استان بسیار کم شده درحالی‌که نخبگان هنری بسیاری را در دل خود جای‌داده است، این مسئله از سوی مسئولان استانداری و فرمانداری برای سایر برنامه‌ریزی‌ها و انتخاب اشخاص صالح فرهنگی جای رسیدگی و تدبیر دارد.

شهرداری کرمانشاه دیدگاه هنری و دغدغه فرهنگی ندارد

عضو شورای شهر کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه وجود فرهنگسراها موجب تقویت غنای فرهنگی جامعه می‌شود، اظهار داشت: معتقدم فرهنگسراها در حوزه دینی و اجتماعی آموزش‌های سازنده‌ای را به مخاطبین جامعه به‌ویژه نسل آینده‌ساز کشور ارائه می‌دهند.

حجت‌الاسلام رضا زین‌الدین با اشاره به اینکه تعطیلی فرهنگ‌سراها مغایر باسیاست‌های مقابله با جنگ نرم است، ابراز داشت: این مراکز فرهنگی درواقع پل ارتباطی بین مردم و مسئولین است تا نخبگان فرهنگی بتوانند در این فرهنگسراها به فعالیت بپردازند.

وی گفت: با توجه به اینکه کرمانشاه کلان‌شهری با غنای فرهنگی والا و دارای بیش از یک‌میلیون جمعیت است انتظار داریم این مراکز تجهیز شوند تا بستر مناسبی برای رشد فکری و پرورش استعدادهای هنری باشند.

وی اقدامات شهردار کرمانشاه مبنی بر تعطیلی برخی فرهنگسراها را تأسف‌برانگیز دانست و گفت: به نظر شهردار کرمانشاه دیدگاه فرهنگی هنری ندارد و با تعطیلی و تغییر کاربری این مراکز اهداف نامتعارف با تمدن فرهنگی را دنبال می‌کند.

این مسئول به طرح سؤال اخیر یکی از اعضای شورای شهر از شهردار اشاره کرد و افزود: محوریت و تأکید چند سؤال از سوی اعضا در خصوص تعطیلی این مراکز فرهنگی و عدم تخصیص بودجه موردنظر طرح‌های فرهنگی است.

تعطیلی فرهنگسرای نرگس و چندین مرکز فرهنگی دیگر

حجت‌الاسلام زین‌الدین تصریح کرد: تعطیلی فرهنگسرای نرگس و چندین مراکز دیگر اقدام نابخردانه‌ای است و تلاش‌های صورت گرفته سالیان اخیر را هدر می‌دهد.

عضو شورای شهر کرمانشاه گفت: نسبت به عملکرد معاونت فرهنگی شهرداری کرمانشاه به‌شدت انتقاد دارم چون شعارزده بوده و فقط در حد تبلیغات و نصب برنوشته در سطح شهر اقدام کرده‌اند و به مصوبات شورای شهر عمل نمی‌کند.

زین‌الدین خاطرنشان کرد: ازجمله طرح‌هایی که به آن از سوی شهرداری رسیدگی نشده، کتابخانه امام رضا (ع) است که فاز اول آن توسط آقای فخری شهردار وقت اجرایی شد و فاز دوم آن در شورای چهارم شهر مطرح و باوجود بودجه و طرح نقشه‌برداری، این مرکز فرهنگی با ضعف مدیرت فرهنگی مواجه گشت و اجرایی نشد.

وی ادامه داد: در راستای تکمیل این پروژه شهرداری یک میلیارد و نیم از بودجه تخصیص داده‌شده این طرح را برداشته و به کتابخانه‌های عمومی برخی شهرستان‌ها تزریق کرده که این موازی کاری‌ها موجب نیمه کار ماندن طرح‌های کلان استان می‌شود.

زین‌الدین یادآور شد: به علت برخی بی‌تدبیری‌ها فرهنگسرای آیت‌الله نجومی نیز با برداشتن سیستم گرمایشی و سرمایشی از سوی شهرداری کرمانشاه نیمه فعال مانده است که جای تدبیر و رسیدگی مراجع رسمی استان را دارد.

عضو شورای شهر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین بزرگ‌ترین فرهنگ‌سرای دیجیتال غرب در کشور که با مجموعه متخصص فرهنگی خود در حال فعالیت بود با تغییر کاربری و برکناری عوامل آن به کلینیک شهرداری تبدیل‌شده است که هنوز به دلیل برخی مسائل ازجمله بافت قدیمی و پرترافیک و عدم استانداردهای لازم در این منطقه مجوزی از سوی مرکز علوم پزشکی استان دریافت نکرده است.

زین‌الدین ادامه داد: همچنین تخلف صورت گرفته درزمینهٔ تسخیر این فرهنگسرا بدون توجه به موازین قانونی است که باید قبل از این اقدام دو فرهنگسرای مجهز و تکمیل‌شده به نهادهای اجرایی تحویل داده می‌شد که این ۲ فرهنگسرا وعده داده‌شده واقع در الهیه و شهرک کارمندان هنوز در مرحله کلنگ زنی و ابتدایی قرار دارد.

وی تصریح کرد: در این راستا بیش از ۳۰ نفر از اعضای فعال فرهنگسراها برکنار شده‌اند و همچنین کتابخانه‌های مرکزی سیار که با کمترین امکانات و طراحی اتوبوس‌های مخروبه با تبدیل به کتابخانه سیار خدمات فرهنگی به مناطق محروم ارائه می‌داد توسط معاونت فرهنگی شهرداری تعطیل‌شده است.

این عضو شورای شهر کرمانشاه اظهار داشت: اقدامات فرهنگی استان با رکود بسیاری مواجه شده و تیغ تیز انتقادات به سمت بی‌تدبیری شهرداری است و باید مسئولین ارشد استان برای ارتقاء و نجات فرهنگ هماهنگ و متعهد شوند.

تسهیلات پروژه‌های فرهنگی در جای معین خود صرف شود

یک هنرمند و فعال فرهنگی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سال گذشته با مساعدت مسئولین شهرداری ۴ فرهنگ‌سرا در کرمانشاه ازجمله فرهنگسرای گل نرگس، فرهنگسرای دیجیتال و فرهنگسرای کوثر افتتاح شد.

علی‌محمد فیاض پور افزود: احداث این فرهنگ‌سراها علاوه برجذب کارمندان مجرب در ارتقاء فرهنگی، کمک شایانی به استعدادیابی و شناسایی پتانسیل‌های هنری در استان داشت.

وی گفت: در این فرهنگسراها بیش از ۱۰۰ کلاس آموزشی با طرح‌های جهادی برگزار می‌شد که در ایام تابستان نیز این رقم چندین برابر بود و حتی در ماه‌های مهر و بهمن‌ماه نیز برخی کلاس‌ها در ۲ ترم با واحدهای کمک‌درسی و آموزشی برگزار می‌شد.

فیاض پور گفت: کارگاه‌های ادبیات، تئاتر، سفره‌آرایی، خیاطی، نقاشی، خطاطی، فیلم‌سازی، موسیقی، حقوق شهروندی، پرورش گیاهان کاشانه‌ای، داستان‌نویسی، هنرهای تجسمی و... از عمده رشته‌های این فرهنگسراها است که با مربیان فنی حرفه‌ای و اعطای مدرک گواهی معتبر به خدمات‌رسانی فرهنگی توجه ویژه داشتند.

وی تصریح کرد: هزینه و تسهیلاتی که از قبل برای پروژه‌های فرهنگی در نظر گرفته‌شده است نباید در جای دیگری صرف شود و ساخت کلینیک شهرداری همسو با پیشبرد و تعالی فرهنگ جامعه نیست.

این هنرمند و فعال فرهنگی گفت: اگر استان مسئولین دلسوز و هنردوست داشته باشد باید در احیای فرهنگ‌سراها وزنده نگه‌داشتن نفس هنری در جو جامعه اهتمام لازم را به عمل آورد.

فیاض پور تصریح کرد: اگر متولیان و مسئولین اعلام سرسپردگی در مقابل اهداف والای نظام را داشته باشند درواقع گوشه‌ای از مشکلات فرهنگی و ریشه‌ای جامعه حل می‌شد، بنابراین مسئولان توانا در امر فرهنگ باید به این امور رسیدگی کنند.

وی اظهار داشت: همچنین در مقابل، آن دسته از فعالان هنری که دغدغه رشد و ارتقا تمدن رادارند باید به جهاد فرهنگی خود ادامه داده و خودجوش‌تر و فعال‌تر امور اجتماعی و هنری را با اشراف کامل و تخصصی به دست بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، هرقدر که جامعه از ذخیره فرهنگی و مراکز هنری برخوردار شود به همان میزان افرادی هوشمند باتربیت و رشد فرهنگی خواهد داشت که خشت‌های آینده اجتماع را بنا می‌کنند و در مقابله بانفوذ و تهاجمات فرهنگی مجهز می‌شوند، بنابراین توجه به حمایت از استعدادها و ظرفیت‌های هنری استان حیات معنوی و حتی اقتصاد سالم جامعه را تضمین می‌کند.

خبرنگار: روشنک تکلف پور