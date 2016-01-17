وزیر دارایی اسلواکی وارد مشهد شد/ورود ایران به فصل جدید روابط

به گزارش خبرنگار مهر، «پیتر کاژیمیر» شامگاه یکشنبه شب در راس هیئتی ۴۰ نفره با هدف بررسی راهکار های توسعه در زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری وارد فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد شد و مورد استقبال رسمی استاندار خراسان رضوی قرار گرفت.

وزیر دارایی اسلواکی و معاون نخست وزیر این کشور در دیدار با استاندار خراسان رضوی در محل سالن تشریفات فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد اظهار کرد: بنده و همراهانم جزو نخستین مقامات اروپایی هستیم که در این موقعیت خاص و مهم در این سرزمین حضور یافته و آماده تقویت روابط بین المللی هستیم.

وی با ابراز خرسندی از سفر به ایران و همچنین پایان روابط خصمانه جهان با ایران هدف از این سفر را امضای دو موافقتنامه حقوقی با جمهوری اسلامی در زمینه عدم اخذ مالیات مضاعف و نیز حمایت و تشویق متقابل سرمایه گذاری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تعداد ۴۰ نفر از فعالان اقتصادی در این سفر وی را همراهی می کنند بیان کرد: در راستای بررسی و تقویت مناسبات اقتصادی همچنین نشست هایی را با فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه مبنای اقتصاد اسلواکی در گذشته تولید سلاح بود بیان کرد: با حذف این فعالیت به مرور زمان موفق شدیم تا با تمرکز بر روی صنعت خودرو به موفقیت های چشمگیری دست یافته و نام کشور خود را به عنوان یکی از خودروسازان برتر جهان به ثبت برسانیم.

وی با اشاره به فعالیت سه برند جهانی تولید خودرو در کشورش افزود: در حال حاضر کشور اسلواکی سالانه یک میلیون خودرو تولید می کند که در آینده نزدیک دو برند دیگر نیز به تولیدات آن افزوده خواهد شد.

کاژیمیر با بیان اینکه اسلواکی نخستین کشور در زمینه تولید اتومبیل پرنده است اظهار داشت: تولید لوازم الکترونیکی، دیجیتالی، سیستم های برقی و کشاورزی از دیگر قابلیت های اسلواکی و با جمعیت پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفری است.

وی با بیان اینکه اسلواکی در حوزه تامین انرژی کاملا وابسته به واردات منابع انرژی از روسیه است ادامه داد:جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان یکی از تامین کنندگان منابع انرژی مطرح باشد.

وی ادامه داد: اسلواکی پس از فرانسه دومین کشور علاقمند به تولید برق از هسته است و لذا پروژه های در دست اقدام در این حوزه نیز می تواند از زمینه های مناسب برای همکاری دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران باشد.

وزیر دارایی اسلواکی همچنین با اشاره به این موضوع که برداشته شدن تحریم ها فصل جدیدی در بین روابط ایران با سایر کشور های جهان ایجاد خواهد کرد افزود: ایران دارای تاریخی غنی مردمی با فرهنگ و همچنین دارای ذخایر و منابع ثروت است.

وی افزود: تلاش می کنیم تا از توانمندی های ایران در راستای افزایش سطح مبادلات تجاری و اقتصادی استفاده کرده و روابط بین دو کشور را افزایش دهیم.



