طرح بیابان زدایی کویر میقان اراک ۳۵میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف یوسفی، یکشنبه شب در کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اظهار داشت: در صورت تامین و انجام عملیات بیابان زدایی در منطقه کویر میقان و اطراف آن، می توان طرح جامع گردشگری برای این منطقه تدوین کرد و از این ظرفیت طبیعی به طور مناسب بهره گرفت.

وی افزود: به دلیل شور بودن خاک منطقه کویر میقان و غیرقابل کشت بودن آن، برای جلوگیری از گسترش بیابان این منطقه یا باید مالچ پاشی شود که بهترین مالچ دو سال بیشتر داوم ندارد و یا باید از پروژه های مکانیکی شامل انواع بادشکن ها در آن استفاده کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: در بخش هایی از این منطقه که قابلیت کشت گیاهان مختلف برای کویرزدایی وجود دارد اقدامات لازم انجام شده و با کاشت قره داغ، آتریپلکس و گیاهان مرتعی سازگار با محیط و عملیات بیولوژیکی در منطقه کویر میقان در راستای بیابان زدایی اقدام شده است.

یوسفی با اشاره به موقعیت منابع طبیعی و جغرافیایی استان مرکزی گفت: استان مرکزی با برخورداری از ۴۹۰ هکتار اراضی بیابانی و ۵۰ هزار هکتار کویر میقان و اطراف آن از جمله مناطق بیابانی و نیمه خشک کشور به شمار می رود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی بیان داشت: یکی از مهمترین راه های شناخت خصوصیات هر منطقه مطالعه پوشش گیاهی آن ناحیه است چرا که پوشش گیاهی هر منطقه منعکس کننده ویژگی های آن منطقه در دراز مدت است که سبب می شود راهکارهای صحیح در تصمیم گیری برای بیابان زدایی و در نظر گرفتن پوشش گیاهی مناسب برای آن منطقه اتخاذ شود.