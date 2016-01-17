بستر تولید محصولات مشترک باهمکاری اسلواکی درخراسان رضوی فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان شامگاه یک شنبه در مراسم استقبال از وزیر دارایی کشور اسلواکی در سالن تشریفات فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد بیان کرد: خراسان رضوی به دلیل برخورداری از مرزهای مشترک با کشور های آسیای میانه، وجود شش هزار واحد صنعتی و در اختیار داشتن محور ترانزیتی شرق و غرب بستر مساعدی برای سرمایه گذاری و همچنین همکاری های دو جانبه در راستای افزایش مناسبات تجاری با کشور اسلواکی است.

وی افزود: این استان رتبه نخست کشور و جهان در تولید برخی محصولات کشاورزی از جمله زعفران، مقام چهارم در حوزه صنعت و همچنین بزرگ ترین معادن سنگ آهن کشور و معادن متنوعی متشکل از ۴۴ ماده معدنی برخوردار است.

رشیدیان همچنین از وجود تعداد قابل توجهی واحد تولید قطعات خودرو در استان و رتبه دوم در تولید خودرو را به عنوان یکی دیگر از ظرفیت های خراسان رضوی بر شمرد و ادامه داد: ظرفیت بازارهای وسیع مرزی در این استان فرصت مناسبی برای تولید محصولات مشترک به ویژه در زمینه صنعت خودرو و صادرات به کشورهای همسایه فراهم کرده است.

استاندار با بیان اینکه طی شش ماه آینده اسلواکی رییس دوره ای اتحادیه اروپا خواهد شد، اظهار داشت: با اتمام تحریم های بین المللی بر علیه ایران در اقتصاد جهانی می توان از این مهم به عنوان یک فرصت مغتنم برای رشد تعاملات اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان بهره برد.

رشیدیان با تاکید بر گسترش تعاملات در حوزه کشاورزی و صنعت با اسلوکی خواستار توسعه مناسبات بیشتر با این کشور شد و گفت: امیدواریم در آینده نزدیک سقف تعاملات استان با این کشور از مرز ۱۵ میلیون یورو فراتر برود.

استاندار خراسان رضوی همچنین از شهر مقدس مشهد به عنوان یک پتانسیل قابل توجه در حوزه گردشگری یاد کرد و افزود: علاوه بر زیرساخت های مناسب در حوزه صنعت و کشاورزی این شهر سالانه میزبان ۲۷ میلیون نفر زائر داخلی و خارجی است و ۵۱ درصد از ظرفیت گردشگری کشور را به خود اختصاص داده است.

گفتنی است در این سفر که تعداد ۴۰ فعال اقتصادی وزیر دارایی و معاون نخست وزیر کشور اسلواکی را همراهی می کنندنشست هایی به منظور تقویت روابط و بررسی راه کار های افزایش همکاری های اقتصادی با فعالان حوزه اقتصاد در مشهد برگزار خواهد شد.