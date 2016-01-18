هلاکت یک شهرک نشین صهیونیست در الخلیل/فرار مجری عملیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک شهرک نشین در شهرک صهیونیستی «عتنائیل» در شرق الخلیل با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفته و به هلاکت رسید. عامل این عملیات توانست از محل عملیات فرار کند.

رسانه های عبری اعلام کردند که این شهرک نشین به دلیل جراحاتی که بوسیله چاقو به وی وارد شده بود کشته شده است.

نظامیان صهیونیستی از بیم تکرار عملیات به ساکنان این شهرک صهیونیستی اعلام کردند که در خانه های خود بمانند و بیرون نیایند. این نظامیان عملیات گسترده ای را به منظور جستجوی عامل این عملیات آغاز کردند.

در پی این عملیات مقاومتی آژیر خطر در این شهرک به صدا درآمده و همزمان با پرواز بالگردهای اشغالگران، نظامیان صهیونیست به صورت گسترده ای در محل اجرای عملیات مستقر شدند.

لازم به ذکر است که با هلاکت این شهرک نشین صهیونیست، شمار کشته های صهیونیستی از آغاز انتفاضه تاکنون به ۳۱ نفر افزایش یافت. تاکنون بیش از ۵۰۰ نظامی و شهرک نشین صهیونیست دیگر در عملیات های مقاومتی فلسطینیان زخمی شده اند که حال ده ها نفر از آن ها وخیم اعلام شده است.

در همین حال بیش از ۱۵۰ فلسطینی نیز در این مدت بدست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند.