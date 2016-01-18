پیشی گرفتن کلینتون از رقبای دموکرات

به گزارش خبرگزاری مهر، جدید ترین نظر سنجی ها حاکی از این است که هیلاری کلینتون کاندیدای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پیش از آخرین مناظره در یکشنبه ۲۵درصد از رقیب اصلی خود، «برنی ساندرز» جلوتر است.

نتایح نظرسنجی که توسط وال استریت ژورنال و شبکه خبری ان بی سی انجام گرفته، نشان می دهد کلینون در میان ۵۹ درصد رای دهندگان حزب دموکرات نفر اول است؛ در حالی که ساندرز از یک حمایت ۳۴ درصدی برخوردار است و مارتین اومالی فقط 2 درصد طرفدار دارد.

روز یکشنبه کلینتون، چند ساعت پیش از چهارمین مناظره در چارلستون؛ در کارولینای جنوبی،حمله به سناتور ورمونت را تشدید کرد و سابقه او را در مساله کنترل اسلحه زیر سوال کشید.

نتایج نظر سنجی همچنین حاکی است یک سوم جمهوریخواهانی که در انتخابات مقدماتی حزب رای خواهند داد گفته اند از دونالد ترامپ حمایت می کنند. تد کروز سناتور تگزاس با ۲۰ درصد، مارکو روبیو سناتور فلوریدا با ۱۳ درصد و بن کارسون با ۱۲ درصد بعد از او قرار دارند.