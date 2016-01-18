  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۸ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۸

هاموند: از فرصت لغو تحریمهای ایران استفاده خواهیم کرد

هاموند: از فرصت لغو تحریمهای ایران استفاده خواهیم کرد

وزیر خارجه انگلیس گفته است این کشور از فرصت ایجاد شده برای ارتباط بیشتر با ایران استفاده خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی تیوی،  به دنبال اعلام روز اجرای توافق اتمی با ایران، «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه انگلیس تاثیر اقتصادی بالقوه لغو تحریم ها را در حالی که از توافق اتمی با ایران استقبال کرد، برجسته ساخت.

هاموند در بیانیه ای گفت انگلیس نقش مرکزی را در توافق اتمی با ایران بازی کرده است، و امیدواریم بازرگانان انگلیسی از فرصت هایی که از طریق لغو تحریم ها بر ایران برای آنها فراهم آمده است استفاده کنند.

بعد از اعلام برجام در نشست مشترک وین بسیاری از کشورهای اروپایی تحریم های خود علیه ایران را برداشته اند.

شرکت ایرباس در پی لغو تحریم ها اعلام کرده است که ۱۱۴ فروند هواپیمای ساخت این شرکت را به ایران می فروشد. 

کد مطلب 3027359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها