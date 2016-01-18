هاموند: از فرصت لغو تحریمهای ایران استفاده خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی تیوی، به دنبال اعلام روز اجرای توافق اتمی با ایران، «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه انگلیس تاثیر اقتصادی بالقوه لغو تحریم ها را در حالی که از توافق اتمی با ایران استقبال کرد، برجسته ساخت.

هاموند در بیانیه ای گفت انگلیس نقش مرکزی را در توافق اتمی با ایران بازی کرده است، و امیدواریم بازرگانان انگلیسی از فرصت هایی که از طریق لغو تحریم ها بر ایران برای آنها فراهم آمده است استفاده کنند.

بعد از اعلام برجام در نشست مشترک وین بسیاری از کشورهای اروپایی تحریم های خود علیه ایران را برداشته اند.

شرکت ایرباس در پی لغو تحریم ها اعلام کرده است که ۱۱۴ فروند هواپیمای ساخت این شرکت را به ایران می فروشد.