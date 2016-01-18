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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۵:۲۳

یافته جدید محققان؛

کاهش استرس راهکاری موثر برای کم کردن وزن

کاهش استرس راهکاری موثر برای کم کردن وزن

به گفته محققان، استرس از توانایی شما برای کاهش وزن می کاهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه فلوریدا در آزمایشات خود بر روی سلول ها و موش ها دریافتند که استرس حاد و مزمن موجب تولید پروتئینی موسوم به بتاتروفین شده که مانع از عملکرد آنزیم دخیل در چربی سوزی می شود.

دکتر «لی جون یانگ»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «بتاتروفین موجب کاهش توانایی تجزیه چربی شده و رابطه ایی بین استرس حاد و اضافه وزن ایجاد می شود.»

به گفته محققان، تاثیر این آزمایشات هنوز بر روی انسان ها مشخص نیست، اما این یافته ها بیانگر این مطلب هستند که کاهس استرس حاد و مزمن می تواند به افراد در کاهش وزن کمک کند.

البته محققان اذعان دارند که استرس ملایم می تواند موجب تقویت عملکرد افراد در کوتاه مدت شود، اما در بلندمدت، تاثیرات مضر و زیانباری دارد.

کد مطلب 3027361
حبیب احسنی پور

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