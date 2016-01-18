نخوردن صبحانه احتمال بروز سکته را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در این مطالعه، ۸۲,۷۷۲ مرد و زن ژاپنی در رده سنی ۴۵ تا ۷۴ سال که هیچ سابقه بیماری قلبی یا سرطان نداشتند را از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ تحت نظر قرار دادند.

از شرکت کنندگان درباره عادات خوردن صبحانه پرسیده شد و افراد در قالب گروه هایی که ۰ تا ۲، ۳ تا ۴، ۵ تا ۶، یا ۷ مرتبه در هفته صبحانه می خوردند گروه بندی شدند.

در طول ۱۵ سال پیگیری وضعیت این افراد، در مجموع ۳۷۷۲ مورد سکته روی داد که ۱۰۵۱ مورد ناشی از خونریزی مغزی و ۸۷۰ مورد ناشی از بیماری قلبی عروق کرونر بود.

بررسی ها نشان داد افرادی که عادت به صبحانه خوردن نداشتند در مقایسه با افرادی که هر روز صبحانه می خوردند، بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های قلبی و سکته و بخصوص سکته ناشی از خونریزی مغزی قرار داشتند.

علت اصلی خونریزی مغزی، فشار خون بالاست که افزایش فشار خون به هنگام صبح چنین تاثیری دارد. به گفته محققان، افرادی که هر روز صبحانه می خوردند در مقایسه با کسانی که تمایلی به این وعده غذایی نداشتند، کمتر مبتلا به فشار خون بالا بودند.

به گفته آنها، مطالعات قلبی نشان داده اند که سکته های ناشی از خونریزی مغزی عمدتاً به هنگام صبح روی می دهند و مطالعات دیگری هم اُفت فشار خون ناشی از خوردن صبحانه را اثبات کرده اند.