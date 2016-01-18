نوع رژیم غذایی بر کیفیت خواب تاثیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان آکادمی طب خواب آمریکا در مطالعه اخیر خود دریافتند که عادات خوردن هر شخص بر کیفیت خواب او تاثیر بسزایی دارد.

نتایج مطالعه این محققان نشان داد که مصرف فیبر بیشتر موجب کُندشدن موج خواب و در نتیجه افزایش طول مدت مرحله عمیق خواب فرد می شود. در مقایسه درصد بالای انرژی حاصل از چربی اشباع کمتر موجب کُند شدن طول موج خواب می شود. مصرف مواد قندی بیشتر هم با ایجاد اختلال در خواب مرتبط است.

به گفته «ماری پیر سنت اونگه» سرپرست تیم تحقیق، اصلی ترین یافته این مطالعه این بود که کیفیت رژیم غذایی بر کیفیت خواب تاثیر دارد.

نکته حائز اهمیت در این مورد این است که تنها یک روز مصرف زیاد چربی و فیبر کم می تواند بر پارامترهای خواب تاثیرگذار باشد.

در این مطالعه همچنین مشخص شد شرکت کنندگانی که رژیم غذایی ثابت پیشنهادی از سوی متخصصان تغذیه را که حاوی مقادیر پایین چربی اشباع و مقادیر بالای پروتئین بود، مصرف می کردند، سریع تر به خواب می رفتند.

شرکت کنندگان هنگامی که تحت رژیم غذایی ثابت متخصص تغذیه قرار داشتند، ۱۷ دقیقه برای به خواب رفتن زمان سپری کردند، اما زمانی که از این رژیم خارج شدند و رژیم غذایی انتخابی خود را مصرف نمودند، این مدت به ۲۹ دقیقه رسید.

محققان به این نتیجه رسیدند که توصیه های مبتنی بر رژیم غذایی برای افرادی که دارای کیفیت بد خواب هستند، می تواند برای بهبود خواب شان استفاده شود.