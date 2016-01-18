حمایت مدیریت شهری شهرقدس از هیئات مذهبی/توسعه فرهنگ انحصاری نیست

پروانه نجمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش سازنده فرهنگ دینی و مذهبی در توسعه اجتماعی جامعه مبتنی بر اخلاق محوری اظهار داشت:ظرفیت های دینی و معنوی گسترده و قابل توجهی در این خطه از غرب استان تهران وجود دارد که با برنامه ریزی اصولی که در گذشته تنظیم و طراحی شد، توفیقات شایسته ای در این بخش به دست آمد.

عضو شورای اسلامی شهر قدس افزود: تعالی فرهنگی بدون در نظر گرفتن ارزش های اسلامی امکان پذیر نخواهد بود و آنچه که متضمن رشد و پویایی جامعه در چارچوب های اخلاقی خواهد بود، معطوف به تبیین محتوای دینی و آیینی حوزه مذهبی می شود.

نجمی گفت:در طول سال های گذشته سعی شد با حمایت از هیئت های مذهبی، حصول اهداف تعیین شده با ضریب موفقیت هر چه بیشتری همراه شود.

عضو شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد: یکی از ویژگی های شهر قدس، بافت دینی و مذهبی جمعیت و فضای حاکم در آن است اما می طلبد در این عرصه تلاش وبرنامه ریزی های مجدانه ای لحاظ شود.

وی افزود:با عنایت به هجمه سنگین فرهنگی دشمن که همواره توجه و رصد آن مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در طول سالیان اخیر تحت عناوینی همچون تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، جنگ نرم و در شرایط کنونی در قالب نفوذ تشریح و تبیین شده، تقویت مراسم و آیین های دینی و مذهبی نقش نافذی در ارتقای مصونیت این منطقه از فرهنگ مسموم غرب ایفا می کند.

نجمی گفت: طبقه سالمند و میانسال شهر قدس همواره از چنین آیین هایی استقبال کرده و تمایل بسیاری به مشارکت در چنین مراسمی از خودنشان داده است.

عضو شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد: آنچه که در این برهه، طرح آن ضروری به نظر می رسد، فرهنگ سازی برای مشارکت هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان در مراسم و آیین های مذهبی این منطقه است.

وی یادآور شد: عرصه فرهنگی متکی و منحصر به شخص، فرد، دستگاه و یا نهاد خاصی نمی شود و تمامی مسئولان و آحاد جامعه به نوبه خود در این مولفه حساس و تعیین کننده سهیم هستند و امیدواریم با همگرایی و همسویی هدفمند، فرصت های موجود تقویت و تهدیدات احتمالی به حداقل ممکن کاهش یابد.