۴۰۰ میلیون تومان از اجاره تابلوهای شهری درآمد کسب شده است

حاجعلی بحری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:تبلیغات محیطی یکی از الزامات اساسی و تأثیرگذار در عرصه فرهنگ سازی محسوب می شود.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد افزود:اگر چه صرفا با نصب بنر، تابلو و تبلیغات محیطی نمی توان در فرهنگ سازی موفق بود اما چنین ظرفیتی، تأثیرگذاری بالایی در این بخش ایفا می کند و به واقع تبلیغات محیطی در این عرصه حساس، کافی نیست اما بطور یقین لازم خواهد بود.

بحری گفت:علیرغم نقش سازنده چنین تبلیغاتی، شهر ملارد با محدودیت های بسیاری در این عرصه مواجه است.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد:اغلب قریب به اتفاق تابلوهای شهری با هدف تأمین درآمد به بخش خصوصی واگذار شده و بصورت تقریبی از محل هر تابلو و بیلبورد شهری، قریب به ۳۸ میلیون تومان اجاره دریافت می شود.

وی افزود:در سال ۹۳ قریب به ۴۰۰ میلیون تومان درآمد از طریق اجاره تابلوهای شهری به دست آمده که البته در شرایط کنونی که با تنگناهای مالی مواجه هستیم چنین منابعی در حد خود، کارگشا خواهد بود اما از سوی دیگر، در حوزه هایی نیز با مشکلات و دشواری هایی روبرو هستیم.

بحری در تشریح مشکلات این عرصه گفت:به عنوان نمونه در حال حاضر برای انجام تبلیغات محیطی برای توسعه و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در این شهر با محدودیت هایی جدی مواجه هستیم زیرا اکثریت قریب به اتفاق چنین تابلوهایی اجاره داده شده است.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد:فعالیت فرهنگی، همواره با اثرگذاری های عمیق و پایداری همراه است اما بازدهی آن زمان بر خواهد بود و باید با برنامه ریزی اصولی، هم افزایی بین دستگاهی و البته صبر، حوصله و کار کارشناسی به اهداف طراحی شده دست یافت.

وی یادآور شد:وضعیت فرهنگی و اخلاقی شهر ملارد از شرایط خاصی برخوردار است و می طلبد در این حوزه خطیر با نگاهی ارزشی و اخلاق محور، با جدیت و امکانات هر چه بیشتری ورود کرد که در صورت تحقق این امر، حصول دستاوردهای شایسته دور از دسترس نخواهد بود.