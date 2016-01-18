نخستین حضور اسکواش قم در مسابقات نونهالان کشور

احمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات اسکواش نوجوانان و نونهالان کشور به منظور شناسایی و گزینش تیم‌های پشتیبان کشور دو بخش دختران و پسران طی روزهای ۸ تا ۹ بهمن ماه به انجام خواهد رسید.

وی افزود: این در حالی است که تیم اسکواش پسران قم برای حضور در این مسابقات راهی اصفهان می‌شود و دختران اسکواش باز قم نیز برای حضور در مسابقات خاص خود به تهران سفر می‌کنند.

رئیس هیئت اسکواش استان قم گفت: این برای نخستین بار است که اسکواش قم در مسابقات قهرمانی نونهالان کشور شرکت می‌کند و حضور نمایندگان قم در این مسابقات ترسیم کننده آینده روشن و حرکت رو به جلوی رشته اسکواش در قم است.

مولوی بیان داشت: ترکیب تیم اسکواش زیر ۱۳ سال استان قم در بخش دختران را زهرا پاک‌نژاد و فاطمه امینی تشکیل می‌دهند و زهرا سادات حسینی مسئولیت مربیگری این تیم را بر عهده دارد.

وی عنوان کرد: در بخش پسران محسن ربیعی، محمد حسین رحمانی و محسن احسنی نفراتی هستند که به نمایندگی از قم به دیدار سایر رقبای خود خواهند رفت و سعید لاجوردی به عنوان مربی این تیم را همراه می‌کند.

رئیس هیئت اسکواش استان قم تصریح کرد: حضور این اسکواش بازان در ترکیب تیم منتخب استان قم بر اساس درخشش در طرح سراسری استعدادیابی اسکواش قم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ صورت گرفته است و در حال سرمایه گذاری روی این نفرات هستیم.

مولوی افزود: اسکواش قم از نظر سخت افزاری شرایط بهتری نسبت به گذشته دارد و امکانات موجود در شرایط فعلی پاسخگوی نیازهای ماست اما با افزایش جمعیت اسکواش بازان در سال‌های آتی باید به فکر توسعه فضاهای تخصصی اسکواش در قم نیز باشیم.