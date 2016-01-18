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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۹:۴۲

رئیس هیئت اسکواش قم در گفتگو با مهر خبر داد:

نخستین حضور اسکواش قم در مسابقات نونهالان کشور

نخستین حضور اسکواش قم در مسابقات نونهالان کشور

قم - رئیس هیئت اسکواش استان قم از نخستین حضور اسکواش قم در مسابقات نونهالان کشور در دو بخش پسران و دختران خبر داد.

احمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات اسکواش نوجوانان و نونهالان کشور به منظور شناسایی و گزینش تیم‌های پشتیبان کشور دو بخش دختران و پسران طی روزهای ۸ تا ۹ بهمن ماه به انجام خواهد رسید.

وی افزود: این در حالی است که تیم اسکواش پسران قم برای حضور در این مسابقات راهی اصفهان می‌شود و دختران اسکواش باز قم نیز برای حضور در مسابقات خاص خود به تهران سفر می‌کنند.

رئیس هیئت اسکواش استان قم گفت: این برای نخستین بار است که اسکواش قم در مسابقات قهرمانی نونهالان کشور شرکت می‌کند و حضور نمایندگان قم در این مسابقات ترسیم کننده آینده روشن و حرکت رو به جلوی رشته اسکواش در قم است.

مولوی بیان داشت: ترکیب تیم اسکواش زیر ۱۳ سال استان قم در بخش دختران را زهرا پاک‌نژاد و فاطمه امینی تشکیل می‌دهند و زهرا سادات حسینی مسئولیت مربیگری این تیم را بر عهده دارد.

وی عنوان کرد: در بخش پسران محسن ربیعی، محمد حسین رحمانی و محسن احسنی نفراتی هستند که به نمایندگی از قم به دیدار سایر رقبای خود خواهند رفت و سعید لاجوردی به عنوان مربی این تیم را همراه می‌کند.

رئیس هیئت اسکواش استان قم تصریح کرد: حضور این اسکواش بازان در ترکیب تیم منتخب استان قم بر اساس درخشش در طرح سراسری استعدادیابی اسکواش قم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ صورت گرفته است و در حال سرمایه گذاری روی این نفرات هستیم.

مولوی افزود: اسکواش قم از نظر سخت افزاری شرایط بهتری نسبت به گذشته دارد و امکانات موجود در شرایط فعلی پاسخگوی نیازهای ماست اما با افزایش جمعیت اسکواش بازان در سال‌های آتی باید به فکر توسعه فضاهای تخصصی اسکواش در قم نیز باشیم.

کد مطلب 3027368

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