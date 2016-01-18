به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح دوشنبه در بررسی روند راهاندازی گمرک لاور ساحلی اظهار کرد: گمرک لاور ساحلی دارای قدمت ۱۰۰ ساله است و در گذشته مردم این روستا از این طریق امرار معاش میکردند.
وی با اشاره به اینکه گمرک لاور ساحلی چند سالی است که آماده بهرهبرداری است، افزود: یکی از مهمترین نقاطی که در بحث صادرات بهویژه صادرات مواد معدنی مطرح بوده، لاور ساحلی است که به بازارهای هدف نزدیکتر است.
مهرجو با بیان اینکه نگاه ما به مقوله استفاده از ظرفیت دریا نگاه صادرات است نه واردات، تصریح کرد: ظرفیت منابع معدنی شهرستان این اجازه را میدهد که با دید صادرات به گمرک لاور ساحلی توجه داشته باشیم.
فرماندار دشتی اضافه کرد: زیرساختها در این زمینه آماده است و اداره کل گمرک امور مربوطه در این زمینه را پیگیری و اجرا کند تا به موازات آن بنادر و دریانوردی نیز امور ذیربط را به نتیجه برساند.
در این بازدید مدیر کل گمرک استان بوشهر نیز از آمادگی گمرک ایران برای راه اندازی فوری گمرک لاور که از مصوبات سفر ریاست جمهوری است خبر داد.
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