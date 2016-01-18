به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به قتل عام مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، سعودی ها در ادامه جنایت های خود علیه مردم یمن، استان های «جوف» و «صعده» را به صورت گسترده بمباران کردند.

رسانه های عربی اعلام کردند که به دنبال این حملات شماری از غیرنظامیان یمنی شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

در همین حال، مناطقی در استان های تعز و البیضا توسط جنگنده های سعودی هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

این تحولات در حالی است که ارتش و نیروهای مردمی یمن همچنان به شلیک موشک و خمپاره به مواضع سعودی ها در جیزان و نجران ادامه می دهند.