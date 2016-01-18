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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۹:۰۶

رئیس هیئت کوهنوردی قم در گفتگو با مهر خبر داد:

صعود ۲۰۰ کوهنورد قمی به ارتفاعات قم و استان‌های همجوار

صعود ۲۰۰ کوهنورد قمی به ارتفاعات قم و استان‌های همجوار

قم - رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم از صعود بیش از ۲۰۰ کوهنورد قمی به ارتفاعات استان قم و استان‌های همجوار در قالب گروه‌های مختلف طی آخر هفته گذشته خبر داد.

مهدی مصطفی‌لو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گروه‌های مختلف کوهنوردی استان قم طی آخر هفته گذشته فعالیت پرکاری را پشت سر گذاشتند و با بهره گیری از بیش از ۲۰۰ کوهنورد در سنین مختلف راهی ارتفاعات استان قم و بعضا استان‌های همجوار شدند.

وی افزود: گروه کوهنوردی مهر با ۱۴ کوهنورد فعال، راهی استان مرکزی شد قله ۳۶۰۰ متری شهباز اراک را فتح کرد و گروه کوهنوردی عالیان با ۶ کوهنورد با صعود به قله پلنگ چال تهران به ارتفاع ۳۵۴۰ متر در جایگاه دوم صعودهای این هفته ایستاد.

رئیس هیئت کوهنوردی استان قم گفت: گروه کوهنوردی استانداری و گروه مسجد مقدس جمکران دو گروهی بودند که در جایگاه سوم ارتفاعات فتح شده این هفته کوهنوردان استان قم قرار گرفتند چنان که این دو گروه قله برف انبار به ارتفاع ۳۲۰۰ متر را با حضور ۱۲ نفر و از هرگروه ۶ نفر فتح کردند.

مصطفی‌لو بیان داشت: گروه وتوس با صعود به قله دارآباد به ارتفاع ۳۱۸۵ متر که توسط ۱۱ نفر از اعضای این گروه به انجام رسید در جایگاه چهارم مرتفع‌ترین قله‌های فتح شده قرار گرفت و گروه آدینه برنامه صعود به قله زاغر کرمجگان با ارتفاع ۲۸۰۰ متر را با حضور ۱۸ نفر از کوهنوردان این گروه به انجام رساند.

وی عنوان کرد: گروه عارف با صعود ۷۰ نفری به ارتفاعات تفرش بیشترین شرکت کننده در صعود به قلل مرتفع را در این هفته به خود اختصاص داد و گروه سپهر با صعودی ۳۶ نفره در این بخش از رده بندی در جایگاه دوم قرار گرفت.

رئیس هیئت کوهنوردی استان قم تصریح کرد: کوهنوردی فرهنگ قم نیز با پیمایش غار کهک دلیجان با گروهی ۳۴ نفری برنامه ویژه گروه‌های کوهنوردی قم را به اجرا گذاشت.

کد مطلب 3027374

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