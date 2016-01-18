تیم هدف پویان نماینده قم در مسابقات هندبال نوجوانان دختر کشور شد

مهدی میرزا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس اعلام فدراسیون هندبال، میزبانی مسابقات هندبال نوجوانان دختر سراسر کشور به اصفهان سپرده شده است و این مسابقات از ۱۶ بهمن آغاز می‌شود.

وی افزود: تیم هندبال هدف پویان جوان نماینده استان قم در این مسابقات خواهد بود و مسابقات خود را در حدود ۷ الی ۱۰ روز در اصفهان برگزار می‌کند و امید زیادی به قهرمانی در این رقابت‌ها دارد.

مدیرعامل باشگاه هدف پویان جوان قم گفت: چالش اصلی باشگاه هدف پویان برای اعزام تیم نوجوانان به این رقابت‌ها کمبود منابع مالی است و با توجه به فرصت محدود برای جذب منابع مالی نیازمند مشارکت مسئولان به هر نحو در حل مشکلات مالی هستیم.

میرزا حسینی بیان داشت: کار خود را برای جذب حامی مالی و رفع دغدغه‌ها بابت حضور در فصل آینده لیگ بر‌تر هندبال بانوان کشور آغاز کرده‌ایم و امیدواریم مسئولان استانی با توجه به اینکه هدف پویان برند ورزش بانوان قم در سطح کشور است از این تیم پشتیبانی ملموس تری داشته باشند.

وی عنوان کرد: باشگاه هدف پویان در نظر دارد علاوه بر رشته هندبال بانوان فعالیت خود را در هندبال مردان و فوتسال مردان نیز آغاز کند و اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده است.

مدیرعامل باشگاه هدف پویان جوان قم تصریح کرد: فعالیت پایه در دو رشته فوتسال و هندبال در حوزه مردان، سبب توسعه فعالیت‌های باشگاه هدف پویان می‌شود و امیدواریم از این فرصت در راه جذب منابع مالی نیز استتفاده کنیم.