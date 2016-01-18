  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ دی ۱۳۹۴، ۸:۵۱

دیدار جانشین ولیعهد عربستان با ولد الشیخ در ریاض

دیدار جانشین ولیعهد عربستان با ولد الشیخ در ریاض

«محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد عربستان با «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن که به ریاض سفر کرده است، با «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار درباره آخرین تحولات یمن بحث و تبادل نظر کردند.

سفر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن به ریاض در چارچوب رایزنی های فشرده وی با طرف های مختلف برای برگزاری گفتگوهای صلح یمن انجام شد.

این سفر در حالی است که وی چندی پیش از لزوم برقراری آتش بس در یمن سخن گفته بود. وی در خصوص زمان برگزاری نشست صلح یمن نیز اعلام کرده بود تاکنون هیچ زمانی تعیین نشده است.

کد مطلب 3027378

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها