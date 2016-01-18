افزایش کتاب های ساندویچی حاصل بحران کتاب در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی خالقی در نشست معرفی ونقد کتاب «لذت با بوی باروت» درقالب برنامه «رادیوی کوچه کتاب» شامگاه یک شنبه در بازارچه کتاب گلستان اظهار کرد: کتاب لذت با بوی باروت شامل مصاحبه با هنرمندان انقلابی است که دوست داشتم مفصل تر باشد اما خوانندگان کتاب در شرایط فعلی به دنبال کتاب های کم حجم هستند و شانس اینکه یک کتاب حجیم وسنگین با محتوای تخصصی با اقبال روبرو شود اندک است.

وی بیان داشت: این کتاب حاصل ده سال کار مطبوعاتی من در دو مجله «سوره» و «راه» است که در ابتدا به فکر جمع اوری مصاحبه هایم بعنوان کتاب نبودم اما چندسالی که از فعالیتم در مجله «راه» گذشت به نظرم رسید که مصاحبه ها قابلیت گردآوری در یک کتاب را دارند.

خالقی تصریح کرد: کتاب «لذت با بوی باروت» یک برش زمانی مهم یعنی ۲۰سال بعد از انقلاب اسلامی را بازگو می کند و خوانندگان این کتاب می توانند برداشت های مفیدی با خواندن تجربیات بزرگان هنر وادبیات آن دوران داشته باشند.

وی درخصوص نحوه و معیار انتخاب مصاحبه های مندرج در کتاب گفت: در انتخاب این مصاحبه ها دوعنصر مدنظرم بود که یکی از آنها قابلیت فنی و تکنیکی مصاحبه ها در تولید آثار و دیگری محتوای متناسب با تفکر اسلام ناب بود یعنی کسانی برای درج مصاحبه هایشان در این کتاب انتخاب شدند که هم آثارشان با محتوای فرهنگ انقلابی تطبیق داشت و هم برای خواننده جذابیت دارد.

در ادامه این نشست محمدکاظم کاظمی منتقد نیز با اعلام نظر خود نسبت به این کتاب گفت: درخصوص تاریخ شفاهی باید فعالیت های زیادی صورت گیرد، اشخاص مهم و ارزشمندی در کشور وجوددارند که به علت بیماری یا کهولت سن ووفات از دست می روند و با خود گنجینه ارزشمندی از وقایع و تاریخ را می برند و این وظیفه اهالی هنر است که به ثبت این وقایع تاریخی بپردازند.

کاظمی ادامه داد: خوشبختانه کسانی که در زمینه ثبت وقایع تاریخی فعالیت می کنند و در حقیقت ضرورت این اقدام را درک کرده اند رو به افزایش است و ما امیدواریم حمایت مسئولان از تاریخ نگاران ما بیشتر شود.

وی تصریح کرد: در این کتاب نسل امروز یک قدم به گذشته بر میدارد و با نسل ماقبل خود آشنا می شود و به همین علت نوع بیان و انتخاب افراد دراین کتاب باعث شده است که بیشترین مخاطب ان جوانان بوده و کتاب را از حالت تخصصی خارج و به کتابی عامه پسند تبدیل کند.

کتاب با بوی باروت

کتاب لذت با بوی باروت مجموعه ۹ گفت وگوی محمدمهدی خالقی، نویسنده، پژوهشگر و مستندساز انقلاب اسلامی با ۹ هنرمند، شاعر و نویسنده انقلاب اسلامی است که به همراه پاورقی‌های تحقیقی در قالب کتاب منتشر شده است.

محمد مهدی خالقی در این کتاب با محمدکاظم کاظمی، قادر طهماسبی (فرید)، سید عبدالله حسینی، محمدرضا سرشار، ابراهیم حسن بیگی، اکبر خلیلی، داوود امیریان و عزیزالله حمیدنژاد درباره فعالیت‌ها، آثار و زندگی‌شان گفت وگو کرده که در پایان نیز گفت و گویی با مسعود فراستی، منتقد مشهور سینما درباره شهید آوینی و دیدگاه‌های هنری و سینمایی دارد.

چاپ نخست کتاب «لذت با بوی باروت» در۲۵۶ صفحه، قطع رقعی، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۹۰۰۰ تومان منتشر شده است و همزمان با اکران فیلم‌های جشنواره مردمی عمار توزیع شد.