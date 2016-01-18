به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کاغذ خاورمیانه که در این سالها به سرعت به یکی از مهمترین رویدادها برای مخاطبان و فعالان اقتصادی حوزه کاغذ در سراسر جهان تبدیل شده است، در دوره پیش روی خود به دنبال ارائه آخرین نوآوریهای مربوط به صنایع کاغذ و نوشتافزار است.
در سال ۲۰۱۵ این نمایشگاه میزبان غرفهگذاران و بازدیدکنندگان زیادی بود که نشان دهنده افزایش نفوذ و اهمیت این نمایشگاه است. در این نمایشگاه کشورهای زیادی حضور داشتند، اما مهمتر از آن حضور چهرههای تاثیرگذار این حوزه در میان بازدیدکنندگان و غرفهگذاران بود.
بر اساس این گزارش، ششمین نمایشگاه بینالمللی کاغذ دبی یا همان نمایشگاه دنیای کاغذ خاورمیانه (Paperworld MIDDLE EAST) از اول تا سوم مارس سال جاری میلادی (۱۱ تا ۱۳ اسفند) در این شهر امارات متحده عربی برگزار میشود.
نمایشگاه امسال هم به مانند پنج سال گذشته توسط مرکز نمایشگاهی فرانکفورت (messe frankfurt) و در مرکز تجارت جهانی دوبی برگزار میشود. این نمایشگاه در سالهای اخیر جایگاه خود را در میان فعالان عرصه کاغذ، نوشتافزار و لوازم اداری در سراسر جهان یافته و از آن به عنوان برترین نمایشگاه تخصصی این حوزه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یاد میشود.
آمارهای نمایشگاه کاغذ دبی در سال ۲۰۱۵ نشان میدهد ۲۹۶ غرفهگذار از ۴۲ کشور طی ۳ روز محصولات خود را در ۹ طیف مختلف، عرضه کردند. آمارهای نمایشگاه بینالمللی کاغذ دبی در سال گذشته همچنین حاکی از آن است که ۶۰۹۹ نفر از ۱۱۵ کشور جهان به عنوان بازدیدکننده در آن حضور یافتهاند.
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