عباس دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس هماهنگی انجام شده قرار است تیم صبای قم در یک دوره مسابقه چهار جانبه تحت عنوان جام شهدا به میدان برود و هر ۴ تیم حاضر در این مسابقات لیگ برتری هستند.

وی افزود: تیم صبای قم نیز یکی از تیم‌های دعوت شده به این مسابقات است که در ورزشگاه شهر قدس تهران برگزار می‌شود و صبا در نخستین دیدار خود در این مسابقات باید با تیم ذوب آهن اصفهان روبرو شود.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: تیم‌های پرسپولیس و سایپا دیگر تیم‌های حاضر در این مسابقات را تشکیل می‌دهند که قرار است مسابقه افتتاحیه این جام را رو جمعه برگزار کنند و تیم برنده این بازی با برنده بازی صبا و ذوب آهن دیدار می‌کند.

دارابی بیان داشت: دیدار صبا و ذوب آهن روز شنبه سوم بهمن در ورزشگاه شهر قدس انجام می‌شود و تیم‌های بازنده این ۲ بازی روز پنجم بهمن‌ماه در مسابقه رده بندی و تیم‌های برنده روز ششم بهمن در مسابقه نهایی برابر هم قرار خواهند گرفت.

وی عنوان کرد: کادر فنی به این مسابقات چهار جانبه به چشم یک دوره مسابقات تدارکاتی مفید نگاه می‌کند و حضور در این پیکار‌ها و ۲ بازی با تیم‌های لیگ برتری می‌تواند صبا را پس از اردوی کیش و پیش از آغاز دور برگشت لیگ بر‌تر آماده‌تر کند.

سرپرست تیم بزرگسالان صبای قم تصریح کرد: صبا پیش از این اردوی ۱۰ روزه‌ای در جزیره کیش برپا کرد و در حال حاضر تمامی بازیکنان صبا در شرایط خوبی به سر می‌برند و برنامه‌های فنی زیر نظر علی دایی و سایر اعضای کادر فنی در جریان است.